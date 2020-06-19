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Бабарико обратился к беларусам и призвал провести референдум по смене Конститции

19.06.2020 19:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Штаб Виктора Бабарико обнародовал записанное на случай ареста видеообращение политика к беларусам. В ролике Виктор призывает провести референдум по смене Конститции Беларуси.

 
 
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Штаб Виктора Бабарико обнародовал записанное на случай ареста видеообращение политика к беларусам. В ролике Виктор призывает провести референдум по смене...
 
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