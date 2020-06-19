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Бабарико обратился к беларусам и призвал провести референдум по смене Конститции
Источник материала: KYKY>
Штаб Виктора Бабарико обнародовал записанное на случай ареста видеообращение политика к беларусам. В ролике Виктор призывает провести референдум по смене Конститции Беларуси.
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Штаб Виктора Бабарико обнародовал записанное на случай ареста видеообращение политика к беларусам. В ролике Виктор призывает провести референдум по смене...
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