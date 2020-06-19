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Анатолий Папанов и дети Дон Кихота. Алексей Серебряков, Сергей Зверев и другие звёзды как прототипы героя старого фильма

19.06.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Не правда ли, нам нравятся фильмы, когда всё в них, как в жизни. Тогда мы в чем-то узнаем себя, сравниваем чьи-то судьбы, оцениваем поступки свои и чужие. Такого снимают сегодня немало. А один из хороших старых примеров – фильм «Дети Дон Кихота». Кто постарше, тот обязательно помнит. Он вышел на советские экраны в 1966 году. Там Анатолий Папанов играет главную роль – врача в роддоме. Он внимателен к молодым мамам и их деткам. Всегда помогает и пациентам, и коллегам. В его семье – трое сыновей: художник, студент и совсем ещё мелкий. Здесь их папа такой же добрый, заботливый, ненавязчивый в своём старшинстве. Неслучайно окружающие прозвали его Дон Кихотом. Интрига фильма раскрывается в самом финале. Доктор забирает из роддома оставленного матерью-кукушкой ребенка, чтобы усыновить. И выясняется, что и трое его сыновей – тоже не родные, когда-то и их бросили матери. Кто не смотрел этот фильм, посмотрите: душа ваша согреется.  

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Бывает такое в жизни? Бывает. Мы с вами знаем немало историй, когда люди забирают сирот из интернатов, усыновляют их. Конечно, чаще семьи хранят это в тайне. Но в последнее время, особенно в звездных кругах, порывов благородства не скрывают. В своей реальной жизни Анатолий Папанов детей не усыновлял – у него родная дочь. А вот среди его коллег – людей искусства –добрые люди тоже не редкость. Уважаемый простым народом актер Алексей Серебряков с женой Марией усыновили двух братишек, забрав их из российского детдома. Семья живет в Канаде, и популярный актер жалеет, что местное законодательство не позволяет иметь больше усыновленных детей из других стран. Так что оставаться Серебряковым папой и мамой троих – Дарьи, дочери Марии от первого брака, и двух сыновей. Что тут поделаешь!? И тогда Алексей с друзьями основали фонд помощи детям-сиротам «Время жить». Хочешь помочь ближнему – всегда найдешь как, хотела бы душа.  

Усыновил в своё время трехлетнего мальчугана стилист Сергей Зверев. Они встретились в иркутском доме ребенка. По воспоминаниям Сергея, там в 1996 году были ужасные условия. Приемный сын вырос, но отношения в последние годы не складываются. В жизни всё непросто. Наталия Белохвостикова, посещая один из детских домов, познакомилась с малышом, который попросил не конфет, а нательный крестик. Видно, он у ребенка был, да затерялся, или отняли старшие. Актрисе на тот момент было 56 лет, а её мужу, режиссеру Владимиру Наумову, под 80. Культурная общественность их хором ругала: «Куда вам, старикам, смотреть за дитём малым!? Своя же дочь есть…». А ничего: Кирилл стал уже вполне самостоятельным человеком. На радость папе и маме. И певица Татьяна Овсиенко нашла Игорька – свою пожизненную радость. В детском доме им с мужем сказали, что у мальчика порок сердца, поэтому никому не нужен. Новые родители организовали операцию, подняли на ноги. Игорь теперь живет в США, у него свой сын. Это уже внук Татьяны Овсиенко – женщины, у которой не получилось иметь родных детей.  

А бывает и по-другому. Актриса Евдокия Германова взяла из детского дома сироту Колю. В школе учителя сразу заметили его неадекватное поведение. Потом оказалось – проблемы с наследственностью: биологические родители были наркоманами. Приемная мама отправила ребенка в психушку, а оттуда в 8-летнем возрасте Коля вернулся не в квартиру, а в свой детский дом. Германова не захотела разделить с ним жизнь.    

Известна история усыновления ребенка Ириной Понаровской. Будто бы певица купила девочку-мулатку у какой-то залётной девицы за кулисами на гастролях. Счастью не было предела, пока звезда эстрады не забеременела. Как только родила, 4-летнюю сироту сдали в приют. По сей день Понаровская ничего не хочет вспоминать о прошлом.    

В фильме, которому более полсотни лет, герой Папанова был по отношению к своим приемным сыновьям и, пожалуй, всему человечеству, как Дон Кихот. Такие люди есть и сейчас, в реальной жизни. И не только среди звезд.    

Ваш В.Д  

Люди в материале: Анатолий Папанов, Алексей Серебряков, Сергей Зверев, Татьяна Овсиенко, Ирина Понаровская, Наталия Белохвостикова

 
 
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Не правда ли, нам нравятся фильмы, когда всё в них, как в жизни. Тогда мы в чем-то узнаем себя, сравниваем чьи-то судьбы, оцениваем поступки свои и чужие. Такого...
 
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