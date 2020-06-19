Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА .

Подписи под документом после переговоров в Минске поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.

Соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

Как сообщалось, сегодня с Сергеем Лавровым также встретился глава белорусского государства Александр Лукашенко. Руководитель российского МИДа пояснил, что его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы. Говоря о соглашении, министр отметил, что оно будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, одновременно аккредитованных в Москве и Минске. «Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», — подчеркнул Сергей Лавров.

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