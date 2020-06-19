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На МКАД столкнулись шесть автомобилей, один из них перевернулся на крышу
Источник материала: Tut.by
На МКАД столкнулись шесть автомобилей,
Происшествие случилось вечером 19 июня. Сообщается, что на 42-м километре кольцевой столкнулись шесть автомобилей, один из них перевернулся на крышу.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
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