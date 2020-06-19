На МКАД столкнулись шесть автомобилей, один из них перевернулся на крышу

Источник материала: Tut.by

На МКАД столкнулись шесть автомобилей, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось вечером 19 июня. Сообщается, что на 42-м километре кольцевой столкнулись шесть автомобилей, один из них перевернулся на крышу.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.