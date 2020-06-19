



Прямо во время стрима к журналистке Александре Дынько подошли двое мужчин в штатском, взяли под руки и потащили в микроавтобус. На ее просьбы представиться, мужчины не отреагировали.





Момент задержания Дынько снял оператор "Радио Свободы". Спустя пару минут его также задержали. Как говорит милиция - для выяснения личностей. Хотя аккредитации у журналистов были.





Известно также о задержании Ирины Ареховской и оператора Белсата.