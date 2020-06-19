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Съемочную группу "Радио Свобода" задержали во время стрима с пикета в центре Минска
Источник материала: Партизан
В Минске во время во время репортажа с пикета солидарности задержали съемочную группу белорусского бюро "Радио Свобода".
Прямо во время стрима к журналистке Александре Дынько подошли двое мужчин в штатском, взяли под руки и потащили в микроавтобус. На ее просьбы представиться, мужчины не отреагировали.
Момент задержания Дынько снял оператор "Радио Свободы". Спустя пару минут его также задержали. Как говорит милиция - для выяснения личностей. Хотя аккредитации у журналистов были.
Известно также о задержании Ирины Ареховской и оператора Белсата.
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В Минске во время во время репортажа с пикета солидарности задержали съемочную группу белорусского бюро "Радио Свобода".
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