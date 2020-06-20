«Цепь солидарности», ОМОН, задержания. Как в Могилеве в последний день собирали подписи за кандидатов

Источник материала: Tut.by

В Могилеве последний день сбора подписей за потенциальных кандидатов завершился задержаниями, в том числе журналистов. Очередь к столу сборщиков подписей в самый пик растянулась примерно на 500 метров — в ней было до ста человек.





Место сбора подписей было прежним — площадка около торгового центра «Атриум». Стол был один, сборщиков несколько. На вопрос, за кого собирают подписи, они ответили: «За перемены».

В районе 18.00 начала образовываться очередь. Вскоре она уже достигала улицы Первомайской и начала растягиваться вдоль нее. В самый пик — около 20.00 — в очереди стояли до ста человек, ее «хвост» заканчивался в районе кинотеатра «Чырвоная зорка».

Некоторые прохожие недоумевали и спрашивали, что происходит у журналистов. Но большинство шли сюда целенаправленно.

Могилевчанка Ирина пришла подписаться сразу за трех кандидатов — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую. Говорит, раньше сделать это не получалось — она живет в 30 км от Могилева, ухаживает за матерью.





— Вы знаете, я раньше вообще была аполитичной. Даже на выборы не ходила. Ну, жила и жила: вроде и работа есть, и жизнь как-то идет, — рассказала TUT.BY женщина. — Я ведь даже не знала, что в 2010 году были эти задержания на площади.

Вечером 19 декабря 2010 года, после завершения голосования на выборах президента Беларуси, в Минске прошла акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек. Участники выступали за проведение повторных выборов — без участия действующего президента. Акция началась на Октябрьской площади и завершилась на площади Независимости разгоном демонстрантов и массовыми задержаниями .

В этом году, говорит Ирина, ее возмутили все эти задерджания, обыски, давление на потенциальных кандидатов.

— В этом году, когда начали всех хватать, деньги [у Тихановского] аж с третьего раза нашли. Ну что они, совсем нас за дураков держат? Просто кому-то пора уже на пенсию, вот и все, — говорит Ирина.





В это время на площадке появились сотрудники милиции с рупором и начали прохаживаться вдоль очереди.

— Просьба разойтись. Если вы продолжите участие в данном мероприятии, оно будет пресечено. В случае невыполнения данного требования в отношении вас может быть применена физическая сила и специальные средства. Вы будете привлечены к административной ответственности. Просьба разойтись, — разносилось через громкоговоритель по площади.

Но люди все равно стояли — молча, без транспарантов, лозунгов, каких-либо призывов. Лишь махали руками и аплодировали проезжающим мимо машинам, которые гудками поддерживали их.

Друзья Сергей и Павел шутят, что выделили вечер пятницы, «чтобы побыть на свежем воздухе». Потом признаются, что специально пришли постоять в «цепи солидарности», а подписи в поддержку независимых кандидатов оставили давно.

— Да мы просто нормальную страну хотим — демократическую, — поясняют парни.









По их словам, сами впервые так активно участвуют в политической жизни, да и в их окружении безразличных к будущему страны не осталось.

— Будем стоять, думаем, долго — очередь-то большая, — улыбаются они.

Около 19.55 очевидцы сообщили о первом задержании, которое произошло на пересечении улиц Первомайской и Мигая.

— Черный микроавтобус на перекрестке развернулся, подъехал к тротуару. Оттуда вышли двое крепких парней, взяли под руки мужчину — и в автобус. Тот не кричал, не сопротивлялся. Все произошло очень быстро, — рассказал молодой парень в черной защитной маске с красным белорусским орнаментом.

По некоторым данным, задержанным был активист «Движения матерей 328», в которое входят родные осужденных по наркотическим статьям, Александр.

Через 15 минут к хвосту очереди желающих оставить подписи подъехали два буса с омоновцами и припарковались вдоль улицы Первомайской.





Увидев силовиков, цепочка людей быстро поредела. Омоновцы начали патрулировать территорию и просить людей разойтись.

— Нет, вы только подумайте — я ему «мешаю»! — возмущалась женщина, вынужденная отойти на другую сторону тротуара. — Я что, не могу уже и на улице постоять?

На тротуаре осталось человек 20−30. Люди продолжали стоять поодиночке или небольшими группами. Ко всем подходили милиционеры, просили «покинуть территорию». Могилевчане в ответ интересовались, разве запрещено гулять в центре города?

Некоторые из стоящих ранее в очереди начали прогуливаться вдоль тротуара. Мимо примерно раз в 10 минут проезжала милицейская машина. А водители личных авто, маршруток и даже рейсовых автобусов, проезжавшие мимо, продолжали сигналить.

Очередь к столу для сбора подписей тоже поредела — осталось человек 10. От них тоже требовали «разойтись». В 20.35 задержали еще двоих — мужчину и женщину. Их увели в припаркованный около «Атриума» вишневый автобус, но уже через пару минут выпустили.





Когда журналисты стали спрашивать, что с ними было, женщина успела только сказать, что им «объяснили права и предупредили про несанкционированный митинг». Затем уже задержали журналистов, поэтому то, что происходило дальше, рассказываем со слов очевидцев.

Могилевчане стали расходиться около 23.00. К этому времени вдоль улицы Первомайской стояли несколько десятков человек. По данным лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна», во время и после акции в Могилеве задержали около 10 человек.

19 июня — последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. Люди вышли на улицы Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности. Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания. По информации правозащитников , всего вечером 19 июня было задержано более 100 человек. На сайте лишенного регистрации Правозащитного центра «Вясна» опубликован список задержанных (информация обновляется).