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«Цепь солидарности», ОМОН, задержания. Как в Могилеве в последний день собирали подписи за кандидатов
Источник материала: Tut.by
В Могилеве последний день сбора подписей за потенциальных кандидатов завершился задержаниями, в том числе журналистов. Очередь к столу сборщиков подписей в самый пик растянулась примерно на 500 метров — в ней было до ста человек.
Место сбора подписей было прежним — площадка около торгового центра «Атриум». Стол был один, сборщиков несколько. На вопрос, за кого собирают подписи, они ответили: «За перемены».
В районе 18.00 начала образовываться очередь. Вскоре она уже достигала улицы Первомайской и начала растягиваться вдоль нее. В самый пик — около 20.00 — в очереди стояли до ста человек, ее «хвост» заканчивался в районе кинотеатра «Чырвоная зорка».
Некоторые прохожие недоумевали и спрашивали, что происходит у журналистов. Но большинство шли сюда целенаправленно.
Могилевчанка Ирина пришла подписаться сразу за трех кандидатов — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую. Говорит, раньше сделать это не получалось — она живет в 30 км от Могилева, ухаживает за матерью.
— Вы знаете, я раньше вообще была аполитичной. Даже на выборы не ходила. Ну, жила и жила: вроде и работа есть, и жизнь как-то идет, — рассказала TUT.BY женщина. — Я ведь даже не знала, что в 2010 году были эти задержания на площади.
В этом году, говорит Ирина, ее возмутили все эти задерджания, обыски, давление на потенциальных кандидатов.
— В этом году, когда начали всех хватать, деньги [у Тихановского] аж с третьего раза нашли. Ну что они, совсем нас за дураков держат? Просто кому-то пора уже на пенсию, вот и все, — говорит Ирина.
В это время на площадке появились сотрудники милиции с рупором и начали прохаживаться вдоль очереди.
— Просьба разойтись. Если вы продолжите участие в данном мероприятии, оно будет пресечено. В случае невыполнения данного требования в отношении вас может быть применена физическая сила и специальные средства. Вы будете привлечены к административной ответственности. Просьба разойтись, — разносилось через громкоговоритель по площади.
Но люди все равно стояли — молча, без транспарантов, лозунгов, каких-либо призывов. Лишь махали руками и аплодировали проезжающим мимо машинам, которые гудками поддерживали их.
Друзья Сергей и Павел шутят, что выделили вечер пятницы, «чтобы побыть на свежем воздухе». Потом признаются, что специально пришли постоять в «цепи солидарности», а подписи в поддержку независимых кандидатов оставили давно.
— Да мы просто нормальную страну хотим — демократическую, — поясняют парни.
— Будем стоять, думаем, долго — очередь-то большая, — улыбаются они.
Около 19.55 очевидцы сообщили о первом задержании, которое произошло на пересечении улиц Первомайской и Мигая.
— Черный микроавтобус на перекрестке развернулся, подъехал к тротуару. Оттуда вышли двое крепких парней, взяли под руки мужчину — и в автобус. Тот не кричал, не сопротивлялся. Все произошло очень быстро, — рассказал молодой парень в черной защитной маске с красным белорусским орнаментом.
По некоторым данным, задержанным был активист «Движения матерей 328», в которое входят родные осужденных по наркотическим статьям, Александр.
Через 15 минут к хвосту очереди желающих оставить подписи подъехали два буса с омоновцами и припарковались вдоль улицы Первомайской.
Увидев силовиков, цепочка людей быстро поредела. Омоновцы начали патрулировать территорию и просить людей разойтись.
— Нет, вы только подумайте — я ему «мешаю»! — возмущалась женщина, вынужденная отойти на другую сторону тротуара. — Я что, не могу уже и на улице постоять?
На тротуаре осталось человек 20−30. Люди продолжали стоять поодиночке или небольшими группами. Ко всем подходили милиционеры, просили «покинуть территорию». Могилевчане в ответ интересовались, разве запрещено гулять в центре города?
Некоторые из стоящих ранее в очереди начали прогуливаться вдоль тротуара. Мимо примерно раз в 10 минут проезжала милицейская машина. А водители личных авто, маршруток и даже рейсовых автобусов, проезжавшие мимо, продолжали сигналить.
Очередь к столу для сбора подписей тоже поредела — осталось человек 10. От них тоже требовали «разойтись». В 20.35 задержали еще двоих — мужчину и женщину. Их увели в припаркованный около «Атриума» вишневый автобус, но уже через пару минут выпустили.
Когда журналисты стали спрашивать, что с ними было, женщина успела только сказать, что им «объяснили права и предупредили про несанкционированный митинг». Затем уже задержали журналистов, поэтому то, что происходило дальше, рассказываем со слов очевидцев.
Могилевчане стали расходиться около 23.00. К этому времени вдоль улицы Первомайской стояли несколько десятков человек. По данным лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна», во время и после акции в Могилеве
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«Цепь солидарности», ОМОН, задержания. Как в Могилеве в последний день собирали подписи за кандидатов
В пиковый момент очередь растянулась примерно на 500 метров. В ней стояли приблизительно до ста человек.
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