|
Прогноз по валютам: что будет с долларом после разноса банкирам у Лукашенко
Источник материала: Myfin
– На уходящей неделе на внешних валютных рынках были две основные тенденции.
Первая - снижение евро по отношению к доллару. Пара евро/доллар снизилась с 1,1310 до 1,1220, или на 0,8%.
Вторая тенденция -
это укрепление российского рубля к
иностранным валютам на фоне роста
нефтяных котировок до 42 долларов за
баррель (
Доллар к российскому рублю подешевел с 69,7 до 69,4, или на 0,4%.
Евро снизился с 78,8 до 77,9 российского рубля, или на 1,2%.
В результате доллар за неделю к белорусскому рублю снизился на 0,1%, евро подешевел на 0,88%, а российский рубль вырос на 0,29%.
Падение доллара и евро перевесило рост российского рубля. Стоимость валютной корзины снизилась, хотя и незначительно - на 0,06%. Это вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.
На следующей неделе
Падение
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль на этой неделе продолжил укрепляться к валютной корзине. Высказанная президентом Беларуси на совещании 19 июня критика в адрес банков не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)