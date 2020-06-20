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Чемпионат Беларуси по футболу: команда «Немана» обыграла «Слуцк»

20.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: команда «Немана» обыграла «Слуцк»

В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 14-го тура. Накануне состоялись две игры.

Пятую победу подряд одержал «Неман». Гродненский клуб в гостях обыграл «Слуцк» - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте провел Павел Забелин. Благодаря этой победе «Неман» поднялся на третье место в турнирной таблице. Мозырская «Славия» переиграла на своем поле «Смолевичи» -  2:1. Сегодня в программе – 3 матча. Завершится 14-й тур в воскресенье.  

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В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 14-го тура. Накануне состоялись две игры. Пятую победу подряд одержал «Неман». Гродненский клуб в гостях обыграл «Слуцк» -...
 
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