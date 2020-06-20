|
Чемпионат Беларуси по футболу: команда «Немана» обыграла «Слуцк»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 14-го тура. Накануне состоялись две игры.
Пятую победу подряд одержал «Неман». Гродненский клуб в гостях обыграл «Слуцк» - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте провел Павел Забелин. Благодаря этой победе «Неман» поднялся на третье место в турнирной таблице. Мозырская «Славия» переиграла на своем поле «Смолевичи» - 2:1. Сегодня в программе – 3 матча. Завершится 14-й тур в воскресенье.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по футболу – матчи 14-го тура. Накануне состоялись две игры. Пятую победу подряд одержал «Неман». Гродненский клуб в гостях обыграл «Слуцк» -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)