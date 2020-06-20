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От ремонта жилья до покоса травы: около 50 звонков поступило Владимиру Кравцову во время прямой линии

21.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

От ремонта жилья до покоса травы: около 50 звонков поступило Владимиру Кравцову во время прямой линии
Владимир Кравцов. Фото из архива

Вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, были среди основных при обращении на прямую телефонную линию, которую сегодня провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гродненского облисполкома.

Всего за время проведения прямой линии поступило около 50 обращений. В основном звонили жители областного центра, Лидского и Гродненского районов. В большинстве случаев темами обращений были вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Людей волнуют ремонт и капремонт жилья, инженерной инфраструктуры. Традиционная летняя тема также связана с покосом травы в населенных пунктах. Несколько обращений касались транспортного сообщения.

Ряд звонков стал поводом для серьезного разбирательства. В частности, за содействием обратились жители одного из домов по улице Свердлова в областном центре. Они посетовали, что жить в квартирах невозможно. Застройщик оставил немало недоделок, устранять которые, по словам жильцов, так и не стал. Хотя по этому вопросу были даже судебные разбирательства.

Владимир Кравцов дал поручение соответствующим службам в областном и горисполкоме создать комиссию, обследовать проблемные квартиры. По итогам обследований будет выработан алгоритм дальнейших действий по разрешению ситуации.

БелТА

 
 
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Владимир Кравцов. Фото из архива Вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, были среди основных при обращении на прямую телефонную линию, которую...
 
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