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Бабарико предъявили уголовное обвинение. Статью пока не разглашают

20.06.2020 21:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 20 июня, Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщил Интефакс со ссылкой на одного из защитников Дмитрия Лаевского: «Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела». Кроме того, он сказал, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», – сообщил адвокат.

Напомним, о внезапном задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда в связи с делом Белгазпромбанка стало известно на днях. Бабарико-старшего арестовали из-за того, что он якобы организовал незаконные действия на базе банка, который возглавлял 20 лет, пытался влиять на свидетелей и заметал следы своих преступлений; а младшего – из-за уклонения от уплаты налогов.

Ни к Виктору, ни к Эдуарду в течение первого дня задержания так и не допустили адвокатов: они сумели попасть к своим клиентам лишь на следующий день. В домах семьи Бабарико прошли обыски. Вечером 18 июня в Минске началась стихийная акция солидарности с Виктором, Эдуардом и другими людьми, подвергшимися репрессиям. Более двух тысяч беларусов выстроились в живую цепь, которая растянулась на многие километры. На следующий день выяснилось, что Генпрокуратура Беларуси завела новое уголовное дело против Белгазпромбанка по частям 2 и 3 статьи 285 УК РБ – о создании преступной организации или участии в ней. Это чревато 15 годами колонии. Правозащитники уже признали Виктора и Эдуарда Бабарико, находящихся в СИЗО КГБ, политическими заключенными. Евросоюз призывает власти Беларуси выпустить обоих Бабарико на свободу.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 20 июня, Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщил Интефакс со ссылкой на одного из защитников Дмитрия Лаевского: «Виктору...
 
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