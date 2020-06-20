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Почему Борис Батура считает должность губернатора самой сложной?

20.06.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
За годы своей карьеры Вы были и министром, и вице-премьером, и губернатором целых два раза, и председателем Совета Республики. А какая должность была самая сложная и почему?

Почему Борис Батура считает должность губернатора самой сложной?

Борис Батура:
Самая сложная, всё-таки, наверное, это губернатор. Потому что ответственность большая. И представь себе, что под тобой регион, где проживает определённое количество населения. Если говорить о Могилевской области – это 1 миллион 300. И у каждого свои потребности, свои желания, свои какие-то претензии на что-то. И с каждым надо было уметь или знать – как подойти или выполнить ту или иную просьбу.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– как занимался прыжками в высоту и с шестом

– о родителях, жене, детях, внуках 

– почему хочет открыть обувную мастерскую

– о любви к книгам Достоевского

– почему в людях главное – честность

– о лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья
 
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