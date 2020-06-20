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Почему Борис Батура считает должность губернатора самой сложной?
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– о родителях, жене, детях, внуках
– почему хочет открыть обувную мастерскую
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья
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