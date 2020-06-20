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Виктору Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом». ЦСКА проиграл 0:4
Источник материала: Tut.by
Ассистент тренера московского ЦСКА Сергей Овчинников заявил после матча с «Зенитом», что главному тренеру «армейцев» Виктору Гончаренко стало плохо.
«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека, поднялось давление», — приводит слова Овчинникова
В первом после возобновления чемпионата России матче московский ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:4.
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Ассистент тренера московского ЦСКА Сергей Овчинников заявил после матча с «Зенитом», что главному тренеру «армейцев» Виктору Гончаренко стало плохо.
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