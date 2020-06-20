ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За любого, только не за него. Tazeros Global Systems рассчитал рейтинг Лукашенко - результат неожиданный

21.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главы республики Александра Лукашенко. Результаты исследования доступны на сайте компании.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии, в том числе действующего главы республики Александра Лукашенко. Результаты исследования доступны на сайте компании.

Аналитик основывался на данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей — реальных людей, присутствующих каким-либо образом в социальных сетях. Это более чем две трети населения страны, которое, по подсчетам Национального статистического комитета республики на январь 2020-го, составляет 9,4 миллиона человек. В выборку не вошли юзеры без аватарок и осмысленных публикаций. Для расчета рейтинга кандидатов использовалось информационное пространство за последние три месяца.

Согласно итогам анализа, переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента изученной аудитории, то есть всего 263 тысячи человек. 62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что Лукашенко должен уйти с поста президента. 72 процента пользователей (почти пять миллионов человек) готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко, выяснил Хачуян. В голосовании на выборах президента готовы принять участие 47,2 процента изученной аудитории, то есть 3,2 миллиона человек.

Также аналитики подсчитали, что 7,2 процента белорусских пользователей испытывают давление на работе в связи с требованием поставить подписи за Лукашенко. 14,1 процента аудитории (почти миллион человек) готовы участвовать в акциях протеста.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главы республики Александра Лукашенко....
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктору Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом». ЦСКА проиграл 0:4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика