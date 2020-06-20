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Известная баскетболистка Елена Левченко поддержала задержанного Виктора Бабарико

21.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала помещенного в СИЗО КГБ претендента на пост президента Виктора Бабарико.





«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» — написала Левченко в сториз на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией Виктора Бабарико.


Также Левченко разместила фотографию с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.

Елена Левченко выступала за сборную Беларуси с 2001 года, дважды выступая в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
 
 
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Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала помещенного в СИЗО КГБ претендента на пост президента Виктора Бабарико.
 
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