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Известная баскетболистка Елена Левченко поддержала задержанного Виктора Бабарико
Источник материала: Партизан
Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала помещенного в СИЗО КГБ претендента на пост президента Виктора Бабарико.
«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» — написала Левченко в сториз на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией Виктора Бабарико.
Также Левченко разместила фотографию с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.
Елена Левченко выступала за сборную Беларуси с 2001 года, дважды выступая в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
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Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко поддержала помещенного в СИЗО КГБ претендента на пост президента Виктора Бабарико.
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