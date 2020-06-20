Известная баскетболистка Елена Левченко поддержала задержанного Виктора Бабарико

















«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» — написала Левченко в сториз на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией Виктора Бабарико.









Также Левченко разместила фотографию с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.





Елена Левченко выступала за сборную Беларуси с 2001 года, дважды выступая в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



