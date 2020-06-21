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Мария Василевич поддержала взорвавший соцсети пост ведущего ОНТ о выборах и лжи в госСМИ

21.06.2020 06:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Депутат Мария Василевич, работающая на государственном телеканале БТ, поддержала лайком пост телеведущего Артемиса Ахпаша. В своей публикации в инастаграме он обратился к сотрудникам госСМИ и сказал, что они лгут об обстановке в Беларуси на фоне выборов президента. Пост Артемиса разлетелся по соцсетям и беларуским медиа.

Ахпаш работал на госканалах СТВ и Беларусь-2. Он вел игру «Удача в придачу с «Евроопт» на телеканале ОНТ. В своем профиле в инстаграме он высказался так:

«Коллеги, журналисты, ведущие и дикторы ТВ! Я хочу обратиться к вам! Всякий раз, когда с экранов ТВ вы произносите откровенную ложь о происходящих сейчас событиях, что вы чувствуете, приходя домой? Неужели в своей «служебной квартирке» вы настолько забываете обо всем? Вас все устраивает?

Для меня вы ничем не лучше, а то и хуже тех представителей «правоохранительных органов», которые ни за что «пакуют» людей в автозаки. А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты – это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям. Другого способа выразить свои чувства и мнение у нас не осталось. Неужели вы согласны и дышать по указке?

За все десять лет работы на ТВ я рад, что никогда не являлся инструментом пропаганды. Мне неоднократно предлагали стать ведущим «новостей», но я всякий раз отказывал. Мне всегда был ближе жанр entertainment. И перед своим зрителем я честен!

В здравом уме я отдаю себе отчет, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт. С «таким» телевидением мне не по пути.

P. S. Все вы знаете Владимира Познера. Так вот: самая страшная вещь, которую, по его словам, он никогда себе не простит, – это то, что в советское время он был «инструментом государственной пропаганды». ᅠ

P. P. S. Вчера, в то время, когда на улицах Минска, Бреста, Могилева, Гродно и Молодечно ОМОН «паковал» вышедших на улицы граждан, по ОНТ показывали «100-летний юбилей российского цирка». Какая двойная ирония…»

После появления этого текста страничка Артемиса Ахпаша на сайте ОНТ в разделе «Команда ОНТ» оказалась удалена. На это обратили внимание наши коллеги The Village Беларусь.

А Мария Василевич лайкнула пост Ахпаша, по-видимому, разделив его точку зрения. Что бы это значило?

Обложка: инстаграм Марии Василевич.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Депутат Мария Василевич, работающая на государственном телеканале БТ, поддержала лайком пост телеведущего Артемиса Ахпаша. В своей публикации в инастаграме...
 
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