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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал к диалогу

21.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Митрополит уверен: всем политическим и общественным силам нужно прежде всего думать об общем благе общества и совместном будущем.



Все недоразумения необходимо решать путем диалога и в духе взаимоуважения. Об этом сказал председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 19 июня во время святой мессы в столичном архикафедральном костеле.

«Иисус хорошо знает, что в нашем грешном мире жизнь человека нелегка, — сказал он. — Ежедневно мы переживаем множество трудностей и сложностей. Иисус предлагает решение всех наших проблем через любовь к ближнему, что является знаком любви к Богу. А любовь к Богу — это жизнь по Божьему закону, уважение к каждому человеку, диалог во имя добра всего общества».

«Мы разные, что естественно, и потому у нас разные мнения относительно одних и тех же проблем и вопросов. И в семье все разные, но это одна семья, и все заботятся друг о друге, об общем благе. И в обществе мы должны в первую очередь руководствоваться общим благом общества, а не только продвижением своего имиджа», – отметил архиепископ Кондрусевич, рассматривая сегодняшнюю ситуацию в Беларуси в свете Евангелия.

По его словам, в этот «сложный и даже неспокойный период нашей истории накануне выборов всем политическим и общественным силам нужно прежде всего думать об общем благе общества и совместном будущем».

Конечно, вряд ли готов к диалогу человек, который сажает в тюрьму своих оппонентов. И никто не в силах его вразумить.   
 
 
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Митрополит уверен: всем политическим и общественным силам нужно прежде всего думать об общем благе общества и совместном будущем.
 
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