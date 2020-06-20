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МВД Беларуси сообщило о 270 задержанных. И объяснило пистолет в руках ОМОНовца

21.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 270 жителей Беларуси были задержаны после несанкционированных массовых мероприятий в ходе предвыборных пикетов.




"В отношении граждан составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. 

Речь идет об акции, которая состоялась в минувшую пятницу в Минске и ряде городов Беларуси. 

Министерство призвало граждан соблюдать закон о массовых мероприятиях, а граждане призывают милицию соблюдать закон. Потому что и у милиционеров должен быть предел на применение силы. 

В частности, Сеть взбудоражили кадры из Молодечно, где видно, что ОМОНовец держит в руках пистолет. Чудом не пролилась кровь? Этот "страж" был готов стрелять в безоружных людей?

Официальный преедставитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила "Нашей Ниве", что это действительно был боевой пистолет. 

— Но оружие не использовали и не собирались. Было так: во время задержания и возни кобура расстегнулась, пистолет выскользнул из нее, омоновец его подхватил и сразу вернул обратно, уверяет Чемоданова. 

Хочется верить...
 
Теги: Минск
 
 
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Около 270 жителей Беларуси были задержаны после несанкционированных массовых мероприятий в ходе предвыборных пикетов.
 
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