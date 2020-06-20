МВД Беларуси сообщило о 270 задержанных. И объяснило пистолет в руках ОМОНовца













"В отношении граждан составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.





Речь идет об акции, которая состоялась в минувшую пятницу в Минске и ряде городов Беларуси.





Министерство призвало граждан соблюдать закон о массовых мероприятиях, а граждане призывают милицию соблюдать закон. Потому что и у милиционеров должен быть предел на применение силы.





В частности, Сеть взбудоражили кадры из Молодечно, где видно, что ОМОНовец держит в руках пистолет. Чудом не пролилась кровь? Этот "страж" был готов стрелять в безоружных людей?



