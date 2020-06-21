Выбрав благородный путь

Источник материала: Вороновская газета





При всей значимости развития высокотехнологичной медицинской помощи центральной фигурой в здравоохранении остается врач первичного звена. Екатерина Леонидовна Мелешко работает в Радунской поликлинике всего год, но уже успела показать себя как профессионал.

Все детство Екатерина Мелешко провела в Погородно, где родилась. А в средних классах пришло понимание, что хочет стать врачом — тому примером были и родственники-медики, но главное — мама Татьяна Альфонсовна Козловская всю жизнь посвятила профессии медсестры. Даже разнообразие и привлекательность других специальностей за годы учебы Екатерины в школе не вытеснили мечту, которая медленно, но верно трансформировалась в цель. Ей суждено было реализоваться, когда девушка поступила в Гродненский государственный медицинский университет.

— За долгие годы учебы не разочаровалась. И поняла, почему решила стать врачом, — мне нравится помогать людям. Осознание, что приносишь пользу, заставляет думать, что ты делаешь нечто важное, — открылась молодой доктор. — Предпочтения по поводу узкой специальности менялись, поэтому решила: наберусь опыта врачом общей практики, а там, глядишь, и определюсь. Где-где, а здесь практика отменная: кардиология, офтальмология, несложная хирургия, дерматология, фтизиатрия, оказание неотложной помощи… Без консультаций и поддержки старших коллег не обойтись.







Врач общей практики — это терапевт, прошедший углубленную профессиональную подготовку. Он может проводить многие медицинские процедуры и обследования, не отправляя пациентов к узким специалистам, осуществляет диспансерное наблюдение хронических больных, лечебно-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

Екатерина Леонидовна работает в Радунской поликлинике всего год, но уже успела показать себя как профессионал. По случаю Дня медицинских работников ей в числе других коллег — фельдшера-лаборанта Погородненской АВОП Ольги Владимировны Гришко, медицинской сестры-анестезиста отделения анестезиологии и реанимации Вороновской ЦРБ Светланы Ивановны Климашевской и медсестры терапевтического отделения Вероники Тадеушевны Щербо — объявлена Благодарность председателя райисполкома. Мы желаем молодому доктору вдохновения в профессии и, конечно, здоровья.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.