Как случайность стала судьбой

Источник материала: Вороновская газета





Вот уже 45 лет на своем посту медицинская сестра хирургического отделения Вороновской ЦРБ Елена Владимировна Ромейко. От ее участия, умелых рук, внимания и доброго сердца во многом зависит исход болезни пациентов. Хотя сама Елена Владимировна — человек скромный и не любит рассказывать о своих заслугах.

— Работа как работа, в любой профессии нужно стараться, — немногословно характеризует род занятия медицинская сестра. — В медицину я пришла, можно сказать, за компанию — с подружкой поступали. Я прошла по конкурсу, она нет. За годы учебы поняла, что случайность оказалась вовсе не случайной, видимо, судьба. После окончания Юратишского медучилища в 1975 году хотела работать в Минске — как и нынешняя молодежь, рвалась в город. Ну или вернуться в родные Мосты… Но приехала на Вороновщину. Мое знакомство с этим краем произошло еще во время учебной госпрактики. Тогдашний главврач Вороновской больницы Антон Степанович Сушко заприметил меня и на распределении позвал к себе работать. Хорошую профессиональную школу дала Елена Ивановна Грудо.

Так вот я и стала воровчанкой. Вышла замуж, воспитали с супругом двух детей. Радуемся уже успехам троих внуков. Жизнь бежит стремительно… Кажется, недавно молодой «зеленой» девчушкой приехала на работу, а уж и пенсию встретила. Работаю еще, правда, не сидится как-то дома. Десятки лет рука об руку с Наташей Саникович, Даной Юршей, Юзефой Мелько — сроднились уже со многими. Молодежи вот помогаем.

Труд этих женщин, на первый взгляд, неприметный на фоне врачебной помощи, на самом деле титанический, заслуживающий и признания, и наград. В нынешний профессиональный праздник моя собеседница удостоена Почетной грамоты Вороновского райисполкома. Пускай в жизни Елены Владимировны и ее коллег будем много подобных поводов для радости.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.