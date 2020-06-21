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Поздравление Вороновского райисполкома и Вороновского райсовета депутатов с Днем медицинских работников

21.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поздравление Вороновского райисполкома и Вороновского райсовета депутатов с Днем медицинских работников

Во все времена ваша профессия считалась одной из самых благородных и уважаемых. Вы заботитесь о человеке буквально с первых минут его жизни, помогаете сохранять высочайшую его ценность — здоровье, а зачастую, не жалея ни сил, ни времени, боретесь за жизни людей.

Ваша профессия исключает право на ошибку и требует от вас не только точных знаний, повышенной ответственности, владения современными технологиями, но и душевного участия, которое играет одну из решающих ролей в успешном лечении человека.

Примите искреннюю благодарность за ваше трудолюбие и самоотдачу, за то, что посвятили свою жизнь помощи людям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, профессиональных успехов и достижений!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Во все времена ваша профессия считалась одной из самых благородных и уважаемых. Вы заботитесь о человеке буквально с первых минут его жизни, помогаете сохранять...
 
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