|
Поздравление Вороновского райисполкома и Вороновского райсовета депутатов с Днем медицинских работников
21.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Во все времена ваша профессия считалась одной из самых благородных и уважаемых. Вы заботитесь о человеке буквально с первых минут его жизни, помогаете сохранять высочайшую его ценность — здоровье, а зачастую, не жалея ни сил, ни времени, боретесь за жизни людей.
Ваша профессия исключает право на ошибку и требует от вас не только точных знаний, повышенной ответственности, владения современными технологиями, но и душевного участия, которое играет одну из решающих ролей в успешном лечении человека.
Примите искреннюю благодарность за ваше трудолюбие и самоотдачу, за то, что посвятили свою жизнь помощи людям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, профессиональных успехов и достижений!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравление Вороновского райисполкома и Вороновского райсовета депутатов с Днем медицинских работников
Во все времена ваша профессия считалась одной из самых благородных и уважаемых. Вы заботитесь о человеке буквально с первых минут его жизни, помогаете сохранять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)