ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова: чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией?

21.06.2020 11:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова поддержала петицию об освобождении претендента на пост президента Виктора Бабарико и руководителя его инициативной группы Эдуарда Бабарико, арестованных по обвинениям, которые официально на данный момент не озвучены.



«Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией?» – написала Хижинкова в соцсетях и прикрепила к этому посту ссылку на соответствующую петицию, пишет "Солидарность".

Ольга Хижинкова является самой известной из всех обладательниц «Мисс Беларусь». Еще недавно она работала пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», также известна как преподавательница дефиле в Национальной школе красоты.

На протяжении 10 лет Хижинкова работала «лицом и ногами» Conte. Поэтому тот, кто заходил в большие белорусские магазины, рано или поздно неизбежно сталкивался с изображением белокурой красавицы на продукции этой фирмы.



Кстати, Хижинкова не впервые высказывается на общественно важные темы. Гражданская позиция королевы красоты вызывает уважение.

«Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», – завершила свое краткое послание в инстаграме Ольга Хижинкова.Кстати, Хижинкова не впервые высказывается на общественно важные темы. Гражданская позиция королевы красоты вызывает уважение.

«Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», – завершила свое краткое послание в инстаграме Ольга Хижинкова.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова поддержала петицию об освобождении претендента на пост президента Виктора Бабарико и руководителя его инициативной группы...
 
Новости дня
Новости разные
 
На БТ рассказали новые подробности по «делу Белгазпромбанка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика