Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова: чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией?

Кстати, Хижинкова не впервые высказывается на общественно важные темы. Гражданская позиция королевы красоты вызывает уважение.





«Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», – завершила свое краткое послание в инстаграме Ольга Хижинкова.Кстати, Хижинкова не впервые высказывается на общественно важные темы. Гражданская позиция королевы красоты вызывает уважение.





«Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», – завершила свое краткое послание в инстаграме Ольга Хижинкова.