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Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова: чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией?
Источник материала: Партизан
Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова поддержала петицию об освобождении претендента на пост президента Виктора Бабарико и руководителя его инициативной группы Эдуарда Бабарико, арестованных по обвинениям, которые официально на данный момент не озвучены.
«Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией?» – написала Хижинкова в соцсетях и прикрепила к этому посту ссылку на соответствующую петицию, пишет
Ольга Хижинкова является самой известной из всех обладательниц «Мисс Беларусь». Еще недавно она работала пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», также известна как преподавательница дефиле в Национальной школе красоты.
На протяжении 10 лет Хижинкова работала «лицом и ногами» Conte. Поэтому тот, кто заходил в большие белорусские магазины, рано или поздно неизбежно сталкивался с изображением белокурой красавицы на продукции этой фирмы.
Кстати, Хижинкова не впервые высказывается на общественно важные темы. Гражданская позиция королевы красоты вызывает уважение.
«Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», – завершила свое краткое послание в инстаграме Ольга Хижинкова.Кстати, Хижинкова не впервые высказывается на общественно важные темы. Гражданская позиция королевы красоты вызывает уважение.
«Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», – завершила свое краткое послание в инстаграме Ольга Хижинкова.
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Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова: чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией?
Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова поддержала петицию об освобождении претендента на пост президента Виктора Бабарико и руководителя его инициативной группы...
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