Беларусь отмечает День медицинских работников

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня теплые слова и пожелания принимают более 170 тысяч тех, кто давал клятву Гиппократа, пишет ОНТ .

В поздравлении Александр Лукашенко отметил, что это «одна из важнейших и благороднейших профессий на земле. Ваша ответственная миссия – сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь. К врачам… во все времена относились с безграничным уважением». Сегодня мир проходит очередной стресс-тест: борется с пандемией. И, как говорится в поздравлении, «самоотверженный труд, верность долгу, высокая квалификация и компетентность позволяют обеспечить доступной и качественной медицинской помощью всех жителей страны».

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