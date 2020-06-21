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Беларусь отмечает День медицинских работников

21.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь отмечает День медицинских работников

Сегодня теплые слова и пожелания принимают более 170 тысяч тех, кто давал клятву Гиппократа, пишет ОНТ.

В поздравлении Александр Лукашенко отметил, что это «одна из важнейших и благороднейших профессий на земле. Ваша ответственная миссия – сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь. К врачам… во все времена относились с безграничным уважением». Сегодня мир проходит очередной стресс-тест: борется с пандемией. И, как говорится в поздравлении, «самоотверженный труд, верность долгу, высокая квалификация и компетентность позволяют обеспечить доступной и качественной медицинской помощью всех жителей страны».

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Сегодня теплые слова и пожелания принимают более 170 тысяч тех, кто давал клятву Гиппократа, пишет ОНТ. В поздравлении Александр Лукашенко отметил, что это «одна из...
 
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