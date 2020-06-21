Ко Дню медицинского работника. Девушка-хирург

Источник материала: Ивьевский край

В профессиональный праздник мы хотим вам рассказать и о тех, кто недавно пополнил ряды медицинских работников нашего здравоохранения. Ответить на наши вопросы мы попросили представителя молодых специалистов УЗ "Ивьевская ЦРБ" - Анастасию Сергеевну Кричко. Молодой хирург, только начавшая свою медицинскую практику, в связи с пандемией, как и все работники отрасли, оказалась на передовой.





Как появилось желание стать врачом?

- Я из Гродно. Гродненский государственный медицинский университет - один из главных центров образования. Уникальный и пугающий музей анатомических аномалий человека в Гродно, где экскурсоводы-медики подробно рассказывают обо всех экспонатах выставки. И все это в родном городе. Так что еще школьницей я соприкоснулась с медицинской средой. Кроме того, человек -существо разумное и любопытствующее, желающее развиваться и постигать неизведанное. Медицина - тайна. Меня привлекают загадки и тайны. И самое главное - желание помогать людям.

- Расскажите немного о студенческих годах. Наверное, Вы были студентом-лидером, который не ограничивается тем, что написано в конспекте или учебнике.Ведь, чтобы двигаться вперед, нужен созидательный труд, взвешенный и разумный подход.

- На третьем курсе у меня возникла любовь с первого взгляда к хирургии. Преподаватели поддерживали тех студентов, которые проявляли интерес к предмету. Поэтому мне разрешали все делать самой, брали на операции. Я с благодарностью вспоминаю вторую кафедру хирургических болезней, великолепных своих наставников: Виктора Павловича Страпко, Владимира Владимировича Квитко, Дмитрия Францевича Якимовича, Ирину ВладиславовнуЗвоник.

- Выбирая любовь к людям, любовь к профессии, в частности к хирургии, вы уже тогда победили, даже не зная о битве.

- В современном мире необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь.

- Как сто лет назад писал канадский врач Уильям Ослер, "существует три категории людей: мужчины, женщины и женщины-врачи". Женщина-хирург сегодня - это уже не экзотика?

- То, что это не женское дело, - предубеждение. В медицинских кругах трезво оценивают только заслуги.

Стоит напомнить нашим читателям, что врачи, работающие в этой специальности, должны обладать в первую очередь такими качествами, как решительность, ответственность, внимательность (даже скрупулезность) и физическая выносливость, выработать в себе стрессоустойчивость.

Кроме того, обязательно уметь совмещать работу с жизнью во всех ее проявлениях, находить время, силы и желание заниматься собой. И при этом, если ты девушка, не уступать своим коллегам-мужчинам в профессионализме, то есть упорно трудиться и самообразовываться.

Так что делайте вывод,ивьевчане, какая "наша Настя"!

- Анастасия Сергеевна, жить и работать в Ивье - это ваш выбор?

- В Ивье я оказалась по распределению. Мне предложили этот район - я согласилась. Считаю, что для того, чтобы набраться опыта, просто необходимо ехать на работу в регионы. В больших городах больше специалистов узкой направленности. В районном центре все стекается к одному специалисту.

- Вам нравится Ивье? Вы хотели бы здесь остаться?

- Ивье нравится. Здесь спокойно. Надо жить. Просто жить. Не догонять. Не убегать, не суетиться. Как молодому специалисту работать комфортно, потому что получаешь постоянную помощь, обязательную поддержку коллег -профессионалов высокого уровня. Я рассматриваю такой вариант, чтобы здесь остаться.

- Из чего складываются ваши отношения с пациентами?

- Я лечу. Медицина заботится о здоровье людей. К каждому человеку, который к тебе обращается за помощью, надо найти индивидуальный подход. Отношусь с пониманием к больным людям, учитывая, что они во время болезни могут испытывать целый ряд негативных эмоций. Помню, что слова вдохновляют и слова разрушают. Подбираю их с чуткостью и любовью.

-Вам постоянно приходится находиться в стрессовой ситуации, особенно сейчас. Как Вы с этим справляетесь?

- Я отношусь к этому философски: рано или поздно смерть случается со всеми. Своим пациентам я бы посоветовала доверять врачам. Порой человек, не найдя взаимопонимания с одним медработником, перестает доверять другим. Так делать нельзя. Нужно искать своего врача. Работу с пациентом я делю на три этапа: обследование, контакт, процедура. Не стоит на чем-то зацикливаться и не стоит от чего-то отказываться категорично. Врачу все-таки виднее, врачу, а не интернету. Это же не секрет, что многие сейчас живут по принципу: "Доверься знающим, но втихаря загугли".У каждого врача есть чувство ответственности и помочь он старается по максимуму. Не надо также забывать, что мы имеем доступ к консультациям областных и республиканских специалистов.

Как я справляюсь со стрессом? Разговариваю с друзьями, с близкими мне людьми, слушаю музыку. Люблю жизнь.

- Сытую и беззаботную жизнь любить просто, а ты вот такую полюби: карантинную, пугающую, эпидемиологическую. Вы ведь сейчас во время эпидемии входите в состав выездной бригады?

-Да. Время сложное, работа напряженная. Очень жаль, что из-за халатности наших граждан порой приходится решать такие вопросы, как обеспечение соблюдения правил самоизоляции. Люди проявляют недисциплинированность, разгуливают по городу, в то время как должны находиться дома.

-Дайте, пожалуйста, полезный совет: как приобщиться к здоровой и активной жизни?

- Говорят: "все болезни от нервов". В каждой шутке только доля шутки. Остальное - правда. Не накручивайте себя, берегите нервную систему. Порой эмоции бывают излишни. Заходите на интернет-портал "Здоровый Гродно".

Беседуя с Анастасией Сергеевной, для себя отметили, что девушка, несмотря на столь напряженный график работы прекрасно выглядит. И с удовольствием сказали ей об этом не в качестве комплимента, а от души.

Вот такая "наша Настя", для которой естественно работать без бравад о собственном трудовом рвении. Для нее счастье - видеть радость в глазах человека, которому она помогла стравиться с болью.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.