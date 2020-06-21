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«Самая массовая акция»: сотни беларусов в Варшаве протестуют против Лукашенко

21.06.2020 14:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы в Польше устроили массовый митинг – его уже называют самой масштабной акцией солидарности беларусов зарубежья. Сотни людей под гул сигналящих автомобилей вышли к посольству Беларуси в Варшаве, протестуя против действий беларуских властей и политических репрессий на фоне предстоящих выборов президента. Соцсети делятся фотографиями и видео с места событий:

 
 
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Беларусы в Польше устроили массовый митинг – его уже называют самой масштабной акцией солидарности беларусов зарубежья. Сотни людей под гул сигналящих...
 
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