











МЛЫН.BY начальник главного управления, спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик, Александр Турчин решил лично разобраться в вопросах функционирования клубов после того, как узнал о непростой финансовой ситуации прямых спонсоров команд — Городейского и Слуцкого сахарных комбинатов. Как рассказалначальник главного управления, спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик, Александр Турчин решил лично разобраться в вопросах функционирования клубов после того, как узнал о непростой финансовой ситуации прямых спонсоров команд — Городейского и Слуцкого сахарных комбинатов.





— Несмотря на то, что облисполком не является ни учредителем, ни акционером данных клубов, принято решение им помочь. Без финансовой поддержки команды не останутся. Социальная значимость "Городеи" и "Слуцка" для своих регионов огромная: это сотни занимающихся детишек в специализированной спортшколе, хорошая инфраструктура, рабочие места. В перспективе важно выстраивать функционирование любых клубов по принципу "дети — клуб", а не наоборот. Должна быть выстроена четкая спортивная вертикаль, — отметил Евгений Булойчик.







