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Минский облисполком: принято решение финансово помочь "Городее" и "Слуцку". Социальная значимость этих клубов огромная
Источник материала: Партизан
Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки "Городеи" и "Слуцка", которые представляют центральный регион в высшей лиге чемпионата Беларуси. Вскоре все решения озвучат перед игроками, тренерами и персоналом.
Как рассказал
— Несмотря на то, что облисполком не является ни учредителем, ни акционером данных клубов, принято решение им помочь. Без финансовой поддержки команды не останутся. Социальная значимость "Городеи" и "Слуцка" для своих регионов огромная: это сотни занимающихся детишек в специализированной спортшколе, хорошая инфраструктура, рабочие места. В перспективе важно выстраивать функционирование любых клубов по принципу "дети — клуб", а не наоборот. Должна быть выстроена четкая спортивная вертикаль, — отметил Евгений Булойчик.
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Минский облисполком: принято решение финансово помочь "Городее" и "Слуцку". Социальная значимость этих клубов огромная
Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки "Городеи" и "Слуцка", которые представляют...
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