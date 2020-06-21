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Минский облисполком: принято решение финансово помочь "Городее" и "Слуцку". Социальная значимость этих клубов огромная

21.06.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки "Городеи" и "Слуцка", которые представляют центральный регион в высшей лиге чемпионата Беларуси. Вскоре все решения озвучат перед игроками, тренерами и персоналом.




Как рассказал МЛЫН.BY начальник главного управления, спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик, Александр Турчин решил лично разобраться в вопросах функционирования клубов после того, как узнал о непростой финансовой ситуации прямых спонсоров команд — Городейского и Слуцкого сахарных комбинатов.

— Несмотря на то, что облисполком не является ни учредителем, ни акционером данных клубов, принято решение им помочь. Без финансовой поддержки команды не останутся. Социальная значимость "Городеи" и "Слуцка" для своих регионов огромная: это сотни занимающихся детишек в специализированной спортшколе, хорошая инфраструктура, рабочие места. В перспективе важно выстраивать функционирование любых клубов по принципу "дети — клуб", а не наоборот. Должна быть выстроена четкая спортивная вертикаль, — отметил Евгений Булойчик.
 
 
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Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки "Городеи" и "Слуцка", которые представляют...
 
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