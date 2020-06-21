«Ребята, вы там держитесь!». Борисовчанка записала видео из автозака





В субботу, 20 июня, в Борисове люди вновь собрались на акцию солидарности. Правда, стоять «цепью» вдоль улицы Чапаева от центральной площади, как это было накануне, они не смогли: на этот раз там было заметно больше сотрудников милиции, людей в штатском и даже специальная техника в виде автозака.





Участники акции собрались в районе городского парка. Сотрудники ГАИ тем временем перекрыли проспект для проезда автомобилей.





Участников снимали на видео молчаливые люди в штатском. Ну а дальше - все как всегда: люди перемещались по городу - милиция за ними. Хватая и причастных, и непрчастных.





EX-PRESS.BY видео из автозака. В числе задержанных оказалась девушка Светлана, которая поделилась свидео из автозака.





Примерно к 22.00 задержанных начали отпускать домой, предварительно записав их паспортные данные и проведя профилактические беседы. Как сообщил один из освободившихся, мужчину около 40 лет отправили в камеру, выдав ему защитную маску.







