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«Ребята, вы там держитесь!». Борисовчанка записала видео из автозака
Источник материала: Партизан
В Борисове на акции солидарности в субботу задержали несколько человек
В субботу, 20 июня, в Борисове люди вновь собрались на акцию солидарности. Правда, стоять «цепью» вдоль улицы Чапаева от центральной площади, как это было накануне, они не смогли: на этот раз там было заметно больше сотрудников милиции, людей в штатском и даже специальная техника в виде автозака.
Участники акции собрались в районе городского парка. Сотрудники ГАИ тем временем перекрыли проспект для проезда автомобилей.
Участников снимали на видео молчаливые люди в штатском. Ну а дальше - все как всегда: люди перемещались по городу - милиция за ними. Хватая и причастных, и непрчастных.
В числе задержанных оказалась девушка Светлана, которая поделилась с
Примерно к 22.00 задержанных начали отпускать домой, предварительно записав их паспортные данные и проведя профилактические беседы. Как сообщил один из освободившихся, мужчину около 40 лет отправили в камеру, выдав ему защитную маску.
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В Борисове на акции солидарности в субботу задержали несколько человек
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