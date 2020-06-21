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Блогер Сергей Петрухин нашелся в Кобринском ИВС
Источник материала: Партизан
Блогер youtube-канала ”Народный репортер" Сергей Петрухин из Бреста содержится в Кобринском Изоляторе временного содержания. Об этом стало известно только сегодня, 20 июня.
Петрухина задержали еще 16 июня и сразу доставили в УВД поселка Дружный, что в Пуховичском районе. Но когда ему хотели туда передать передачу, то сотрудники УВД поселка Дружного сообщили, что тот переведен в ЦИП Минска, на ул. Окрестина. Но там тоже никакой информации не давали, поэтому до 20 июня было неизвестно, где именно находится Сергей Петрухин, сообщает
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Блогер youtube-канала ”Народный репортер" Сергей Петрухин из Бреста содержится в Кобринском Изоляторе временного содержания. Об этом стало известно только сегодня, 20...
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