«Какая разница, если будет избран тот же президент?»: 6 простых и наивных вопросов про референдум

The Village Беларусь задал команде Виктора Бабарико 6 простых и наивных вопросов о референдуме, которые интересуют многих. Соцсети заполнились постами с призывом к изменению конституции, азадал команде Виктора Бабарико 6 простых и наивных вопросов о референдуме, которые интересуют многих.





— ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ РЕФЕРЕНДУМ ПОКА НЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ?





— Чтобы сделать неизбежной проведение конституционной реформы и возврат к парламентско-президентской республике.





— КАКАЯ РАЗНИЦА, ЧТО РЕШАТ НА РЕФЕРЕНДУМЕ, ЕСЛИ БУДЕТ ИЗБРАН ТОТ ЖЕ ПРЕЗИДЕНТ?





— Президент — это набор полномочий. Очень многие полномочия президента появились только в редакции Конституции 1996 года. Например, исчезнет норма о том, что акты президента сильнее Закона, и будет обеспечено верховенство закона.





— КАКОЙ ТОЛК В ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ У НАС САМИ ЗНАЕТЕ КАКОЙ?





— Конституция 1994 года изначально не предусматривала такой орган как Национальное собрание — был однопалатный парламент, Верховный Совет. Принятие новой редакции Конституции будет означать роспуск Национального собрания и проведение выборов в Верховный совет. Также пропадут некоторые другие органы, например Комитет государственного контроля.





— КАКАЯ РАЗНИЦА, КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕСЛИ ВЫБОРЫ БУДУТ САМИ ЗНАЕТЕ КАКИЕ?





— Если референдум состоится и народ примет решение о восстановлении Конституции в первоначальной редакции, причем это решение будет соответствовать действительной воле большинства, это будет означать, что выборы проводятся честно.









— У ВАС ХВАТИТ РЕСУРСОВ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ И РЕФЕРЕНДУМ?





— Мы уверены, что сможем быстро собрать 450 000 подписей и это не будет большой сложностью. Мы продолжаем продвигать нашу повестку — говорим о существующих проблемах, и о том, как их решить.





— КТО ПОТЕРЯЕТ РАБОТУ?





— Национальное собрание — точно, КГК — точно. Практически по всем остальным остающимся органам большие вопросы по полномочиям, так как и ЦИК, и Кабинет министров и все остальное становятся подотчетны Верховному совету. Поэтому мы думаем, что Верховный совет после избрания просто переформирует все органы. И, наверное, Совмин тоже сразу будет нелегитимен, так как Кабмин будет вместо него.