КГК находит недостаточными меры против падежа КРС, принимаемые в Витебской области









На этой неделе состоялась коллегия Комитета государственного контроля Витебской области, на которой рассматривались результаты проверок по непроизводительному выбытию крупного рогатого скота. На нее пригласили заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета исполкома Бориса Ефремова, а также руководителей комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, 5 районов и 2 сельхозорганизаций, к которым у КГК накопилось больше всего вопросов.





После анализа ситуации и выслушивания отчетов приглашенных руководителей коллегия отметила, что Витебский облисполком и райисполкомы принимают недостаточные меры по устранению основных причин непроизводительного выбытия скота, в том числе падежа крупного рогатого скота. В результате этого, по мнению контролеров, в полной мере не выполняются поручения Лукашенко по сохранению коровьего стада.





По итогам этого заседания Комитет госконтроля внес Витебскому облисполкому предложения по исправлению указанных недостатков и нарушений, а также привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших должный контроль по вопросу непроизводительного выбытия скота, сообщает пресс-служба КГК.





Как писали «ННВ», за 2019 год в области погибло 11 460 коров, из-за падежа скота были возбуждены 13 уголовных дел. Молочное стадо на начало года насчитывало 181 754 коровы, что на 1 277 голов меньше, чем в 2019 году.





Согласно областной статике, на начало года в сельхозорганизациях Витебской области насчитывалось 523 300 голов крупного рогатого скота, в том числе — 188 400 коров. На 1 июня поголовье КРС достигло 537 700 животных, в том числе коров — 188 600. Численность молочного стада при этом смогли восттановить до прошлогоднего уровня только к началу мая.