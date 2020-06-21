ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

КГК находит недостаточными меры против падежа КРС, принимаемые в Витебской области

21.06.2020 15:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несмотря на то, что за пять месяцев 2020 года количество коров в колхозах Витебской области незначительно выросло, КГК отметил недостаточность мер по предотвращению падежа коров в Витебской области.



На этой неделе состоялась коллегия Комитета государственного контроля Витебской области, на которой рассматривались результаты проверок по непроизводительному выбытию крупного рогатого скота. На нее пригласили заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета исполкома Бориса Ефремова, а также руководителей комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, 5 районов и 2 сельхозорганизаций, к которым у КГК накопилось больше всего вопросов.

После анализа ситуации и выслушивания отчетов приглашенных руководителей коллегия отметила, что Витебский облисполком и райисполкомы принимают недостаточные меры по устранению основных причин непроизводительного выбытия скота, в том числе падежа крупного рогатого скота. В результате этого, по мнению контролеров, в полной мере не выполняются поручения Лукашенко по сохранению коровьего стада.

По итогам этого заседания Комитет госконтроля внес Витебскому облисполкому предложения по исправлению указанных недостатков и нарушений, а также привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших должный контроль по вопросу непроизводительного выбытия скота, сообщает пресс-служба КГК.

Как писали «ННВ», за 2019 год в области погибло 11 460 коров, из-за падежа скота были возбуждены 13 уголовных дел. Молочное стадо на начало года насчитывало 181 754 коровы, что на 1 277 голов меньше, чем в 2019 году.

Согласно областной статике, на начало года в сельхозорганизациях Витебской области насчитывалось 523 300 голов крупного рогатого скота, в том числе — 188 400 коров. На 1 июня поголовье КРС достигло 537 700 животных, в том числе коров — 188 600. Численность молочного стада при этом смогли восттановить до прошлогоднего уровня только к началу мая.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что за пять месяцев 2020 года количество коров в колхозах Витебской области незначительно выросло, КГК отметил недостаточность мер по предотвращению...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Становится тошно»: Беларуские врачи разозлились и массово пишут честные истории о своей работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика