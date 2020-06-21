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Виктор Лискович: Высококлассные специалисты – ценный ресурс системы здравоохранения

21.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Виктор Лискович: Высококлассные специалисты – ценный ресурс системы здравоохранения

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
 
– Сегодня во всем мире признали, что Беларусь в борьбе с Covid-19 – грозной, неизвестной доселе инфекцией – пошла правильным путем, в непростой для всех ситуации наше отечественное здравоохранение оказалось на высоте. Это благодаря тому, что мы сохранили и совершенствовали систему организации службы, бесплатную и доступную медицину для каждого жителя страны. Медицинские новостройки, оснащение лечебных учреждений современным оборудованием, внедрение новейших технологий в лечении стали, можно сказать, доброй приметой нашего времени. В свое время на Гродненщине была создана система разноуровневой перинатальной помощи, достроен и оснащен областной перинатальный центр, что позволило области по показателям здоровья матери и ребенка выйти на уровень развитых европейских стран. Работая заместителем председателя облисполкома, курировал сферу здравоохранения и не понаслышке знаю, сколько средств вкладывалось в ее развитие, сколько построено и какие новшества внедрены. Сейчас в непростое время все сохраненное и приумноженное в здравоохранении Гродненщины достойно сработало во благо здоровья жителей области, наша медицина справляется и заслуживает слов огромного признания.
 
Конечно, за всем этим стоят конкретные люди. Высококлассные специалисты – это ценный ресурс системы здравоохранения. Знаю, сегодня всем им непросто. Многие сутками находятся в «красной зоне», борются за то, чтобы спасти каждую человеческую жизнь. Несмотря на риски, на колоссальное напряжение и высочайшую ответственность, врачи и медицинские сестры в лечебных учреждениях Гродненщины, как и по всей стране, остаются в строю, сохраняя верность профессии.
 
 Убежден, что непростая ситуация, с которой достойно справляются наши врачи и медсестры, послужит укреплению престижа медицинских профессий. В вузы во время вступительной кампании в этом году придут по-настоящему мотивированные абитуриенты. И это правильно: случайных людей в медицине быть не может. Наши вузы умеют готовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Государство в свою очередь считает важным не только дать образование, но и поддержать молодых специалистов в становлении в профессии, предоставить им возможность овладевать новыми знаниями и навыками, создать благоприятные условия для закрепления на местах. Социальная поддержка медицинских работников в нашей стране гарантирована. Президент Александр Григорьевич Лукашенко недавно говорил об увеличении строительства в стране арендного жилья, и медицинские работники названы в числе тех, кому оно будет предоставлено в первоочередном порядке. На государственном уровне поставлена задача оснастить рабочие места врачей, начиная с первичного звена, самым современным оборудованием, каждому специалисту предоставить возможность профессионального роста. Белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики и лечения различных заболеваний. И этот опыт должен быть достоянием каждого медицинского работника.
 

Сейчас в парламенте нашей страны идет активная работа по внесению изменений в Закон «О здравоохранении», где уделено внимание совершенствованию системы медицинской помощи, развитию информатизации отрасли, организации лекарственного обеспечения и другим вопросам. Все это в итоге будет служить сохранению и укреплению здоровья жителей нашей родной Беларуси.

Анна ЛЕНСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
 
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Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному...
 
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