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Требование освободить Бабарико подписало абсолютно рекордное для Беларуси число людей
Источник материала: KYKY>
На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико
Петицию создали вечером 18 июня – в день, когда стало известно о задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Обращение пользуется большой популярностью. Чуть позже его планируют отправить в несколько инстанций, в том числе в Верховный суд, Правительству Беларуси и Комитету государственного контроля. Хотя смысла в этом немного:
Параллельно с этим на сайте «Удобный город» продолжается сбор подписей под аналогичным требованием – выпустить Виктора Бабарико на свободу. И уже на это обращение с учетом принципов работы «Удобного города» не ответить не получится. Впрочем, и это не гарантирует, что авторам петиции ответят так, как им того хочется. Но если вы не теряете надежд, оставить свою подпись можно по
Обложка: «Свобода».
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На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 211 тысяч человек. Для Беларуси это...
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