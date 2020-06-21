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Требование освободить Бабарико подписало абсолютно рекордное для Беларуси число людей

21.06.2020 18:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 211 тысяч человек. Для Беларуси это абсолютный рекорд.

Петицию создали вечером 18 июня – в день, когда стало известно о задержании Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Обращение пользуется большой популярностью. Чуть позже его планируют отправить в несколько инстанций, в том числе в Верховный суд, Правительству Беларуси и Комитету государственного контроля. Хотя смысла в этом немного: по закону, чтобы такие петиции рассмотрели чиновники, они должны содержать ФИО и адрес проживания человека, который направляет обращение, а Change.org такие данные не собирает. Поэтому есть риск, что петицию проигнорируют. Но в соцсетях пишут, что все-таки ее главная задача – привлечь внимание к проблеме даже среди иностранцев (Change.org пользуются люди со всего мира), а также показать, сколь многие выступают в защиту Бабарико.

Параллельно с этим на сайте «Удобный город» продолжается сбор подписей под аналогичным требованием – выпустить Виктора Бабарико на свободу. И уже на это обращение с учетом принципов работы «Удобного города» не ответить не получится. Впрочем, и это не гарантирует, что авторам петиции ответят так, как им того хочется. Но если вы не теряете надежд, оставить свою подпись можно по ссылке.

Обложка: «Свобода».

 
 
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На площадке Change.org под петицией с требованием освободить идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико подписались почти 211 тысяч человек. Для Беларуси это...
 
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