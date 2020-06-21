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Баскетболист Никита Мещеряков: Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Александр Григорьевич, вы не мой президент

21.06.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игрок сборной Беларуси и питерского "Спартака" Никита Мещеряков прокомментировал ситуацию в родной стране.

"Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич — вы не мой президент", — написал Мещеряков в своем инстаграме.
 
 
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Игрок сборной Беларуси и питерского "Спартака" Никита Мещеряков прокомментировал ситуацию в родной стране.
 
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