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Баскетболист Никита Мещеряков: Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Александр Григорьевич, вы не мой президент
Источник материала: Партизан
Игрок сборной Беларуси и питерского "Спартака" Никита Мещеряков прокомментировал ситуацию в родной стране.
"Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич — вы не мой президент", — написал Мещеряков в своем
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Баскетболист Никита Мещеряков: Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Александр Григорьевич, вы не мой президент
Игрок сборной Беларуси и питерского "Спартака" Никита Мещеряков прокомментировал ситуацию в родной стране.
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