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Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

21.06.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Живописное место. Красивое. Когда-то здесь кипела жизнь. Небольшая деревенька. 22 двора. Она исчезла в одночасье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Юлия Бешанова, корреспондент:
15 июня 1942 года. Такой же теплый летний день. В соседнем селе были танцы. Молодежь расходилась под утро. Засыпали счастливые, утром собирались на работу. Только вот проснулась деревня не от птичьих голосов, а от фашистских криков.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

На рассвете фашисты вынесли селу смертный приговор. В исполнение привели огнем. Детей, мужчин, женщин вывели из домов и в последний раз провели по родной улице, потом загнали в амбар и сожгли.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Посчитать каждого убитого в тот день невозможно. Кого-то сожгли, кого-то застрелили, когда пытался сбежать. Малышей просто поднимали на штыки – экономили патроны.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Историки знают точно: за полдня фашисты уничтожили больше 2000 мирных жителей этого села и шести поселков в радиусе километра. Их названий больше нет на картах, только на мемориальном кладбище. Сил подняться из пепла хватило только у Борок.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Это звучит дико и страшно, но мы не можем себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Не можем, потому что забытые эмоции – это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали. Давайте почтим погибших здесь людей минутой молчания.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Это самая кровавая карательная акция за время Великой Отечественной войны. Уцелели всего 23 человека. Марии Шпаковской было всего 12, когда страх вынудил бежать в лес. Не нашли.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Мария Шпаковская, жительница деревни Борки:
Все погорели. Пролетарский, дедовщина вся моя. За истопкой, где я живу теперь, сгорела дедова сестра и четыре дитенка.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Бояться и нести коллективную ответственность – так немцы пытались буквально дрессировать советских народ. Убитый или раненый солдат – сразу месть и уничтожение всех жителей населенного пункта. Эта история и про Борки.

Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:
Ехали 42 немецких летчика. И партизаны кличевские пришли сюда, устроили засаду. А у них оружия, без охраны ехали – надеялись, что их никто не тронет. И они их расколмачили.

Люди в материале: Юлия Бешанова, Александр Лукашенко, Мария Шпаковская, Леонид Шпаковский

 
 
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Новости Беларуси. Живописное место. Красивое. Когда-то здесь кипела жизнь. Небольшая деревенька. 22 двора. Она исчезла в одночасье, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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