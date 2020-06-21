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Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Живописное место. Красивое. Когда-то здесь кипела жизнь. Небольшая деревенька. 22 двора. Она исчезла в одночасье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
На рассвете фашисты вынесли селу смертный приговор. В исполнение привели огнем. Детей, мужчин, женщин вывели из домов и в последний раз провели по родной улице, потом загнали в амбар и сожгли.
Посчитать каждого убитого в тот день невозможно. Кого-то сожгли, кого-то застрелили, когда пытался сбежать. Малышей просто поднимали на штыки – экономили патроны.
Историки знают точно: за полдня фашисты уничтожили больше 2000 мирных жителей этого села и шести поселков в радиусе километра. Их названий больше нет на картах, только на мемориальном кладбище. Сил подняться из пепла хватило только у Борок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это звучит дико и страшно, но мы не можем себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Не можем, потому что забытые эмоции – это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали. Давайте почтим погибших здесь людей минутой молчания.
Это самая кровавая карательная акция за время Великой Отечественной войны. Уцелели всего 23 человека. Марии Шпаковской было всего 12, когда страх вынудил бежать в лес. Не нашли.
Мария Шпаковская, жительница деревни Борки:
Бояться и нести коллективную ответственность – так немцы пытались буквально дрессировать советских народ. Убитый или раненый солдат – сразу месть и уничтожение всех жителей населенного пункта. Эта история и про Борки.
Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:
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Новости Беларуси. Живописное место. Красивое. Когда-то здесь кипела жизнь. Небольшая деревенька. 22 двора. Она исчезла в одночасье, сообщили в программе «Неделя» на...
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