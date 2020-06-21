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Как пенсионер пенсионерам: со скидкой в 50% смогут ездить в электричках на месяц дольше

21.06.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действие сезонной 50% скидки для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий продлевается в Беларуси на месяц – до 31 октября.




В воскресенье белорусский президент Александр Лукашенко принимал участие в открытии регулярного движения электричек по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск.

В ходе поездки главе государства рассказали, что пенсионеры просят продлить до 31 октября период действия 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий. Нормативное решение прошло экономическое обоснование и готово к подписи.

"Значит, сегодня и приняли решение, хорошо", – поддержал инициативу Лукашенко.

В Беларуси каждый год на время сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября пенсионеры имеют право на скидку в 50% на билеты в поездах региональных линий эконом-класса.
 
Теги: Минск
 
 
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Действие сезонной 50% скидки для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий продлевается в Беларуси на месяц – до 31 октября.
 
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