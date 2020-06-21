Как пенсионер пенсионерам: со скидкой в 50% смогут ездить в электричках на месяц дольше













В воскресенье белорусский президент Александр Лукашенко принимал участие в открытии регулярного движения электричек по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск





В ходе поездки главе государства рассказали, что пенсионеры просят продлить до 31 октября период действия 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий. Нормативное решение прошло экономическое обоснование и готово к подписи.





"Значит, сегодня и приняли решение, хорошо", – поддержал инициативу Лукашенко.





В Беларуси каждый год на время сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября пенсионеры имеют право на скидку в 50% на билеты в поездах региональных линий эконом-класса.











