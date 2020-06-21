"Цепь солидарности" перед посольством Беларуси в Москве: "3% отпускай"

"3%", вероятно, символизируют Александра Лукашенко и его электоральный рейтинг. "Отпускай", вероятно, относится в Виктору и Эдуарду Бабарико, задержанным 18 июня (вчера и сегодня политикам были предъявлены обвинения), а также Сергея Тихановского, который находится за решёткой с 29 мая, передает