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"Цепь солидарности" перед посольством Беларуси в Москве: "3% отпускай"
Источник материала: Партизан
21 июня перед посольством Беларуси в Москве прошла акция солидарности с задержанными во время избирательной кампании. Её участники держали в руках буквы и символы, которые составляли надпись "3% отпускай".
"3%", вероятно, символизируют Александра Лукашенко и его электоральный рейтинг. "Отпускай", вероятно, относится в Виктору и Эдуарду Бабарико, задержанным 18 июня (вчера и сегодня политикам были предъявлены обвинения), а также Сергея Тихановского, который находится за решёткой с 29 мая, передает
"Цепь солидарности" получилась короткой. Но она была.
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21 июня перед посольством Беларуси в Москве прошла акция солидарности с задержанными во время избирательной кампании. Её участники держали в руках буквы и символы,...
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