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"Цепь солидарности" перед посольством Беларуси в Москве: "3% отпускай"

21.06.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 июня перед посольством Беларуси в Москве прошла акция солидарности с задержанными во время избирательной кампании. Её участники держали в руках буквы и символы, которые составляли надпись "3% отпускай".



"3%", вероятно, символизируют Александра Лукашенко и его электоральный рейтинг. "Отпускай", вероятно, относится в Виктору и Эдуарду Бабарико, задержанным 18 июня (вчера и сегодня политикам были предъявлены обвинения), а также Сергея Тихановского, который находится за решёткой с 29 мая, передает "Еврорадио".

"Цепь солидарности" получилась короткой. Но она была.
 
 
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21 июня перед посольством Беларуси в Москве прошла акция солидарности с задержанными во время избирательной кампании. Её участники держали в руках буквы и символы,...
 
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