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«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся

21.06.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди первых пассажиров новенького «Штадлера» сегодня был и глава государства (подробнее здесь).

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся

Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади. Президент подчеркнул: для него железная дорога и люди, которые на ней трудятся, особенно дороги.   

Александр Лукашенко пообщался с жителями на обновлённой привокзальной площади в Светлогорске

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда вас вижу – родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им, видите ли, было денег), и тогда 60, по-моему, человек, машинистов… Володько профсоюзы возглавлял. Позвал я его, говорю: «Мне надо 60 машинистов». – «Зачем?» Я говорю: «В метро». – «Да вы что, мы же не умеем в метро». Я говорю: «Научитесь». – «Да мы не сможем, там три минуты интервал». Я говорю: «На четыре согласен».  

Весь Минск наверху, жара несусветная, и вот тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом, сообщили в...
 
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