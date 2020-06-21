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«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади. Президент подчеркнул: для него железная дорога и люди, которые на ней трудятся, особенно дороги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весь Минск наверху, жара несусветная, и вот тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен.
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«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся
Новости Беларуси. Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом, сообщили в...
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