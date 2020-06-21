|
Александр Лукашенко: мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вооруженные конфликты, терроризм, поддержка националистических идей – все это благодатная почва для повторения трагедии. В Беларуси это хорошо понимают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Вы помните середину девяностых, когда покушать было нечего и мы без штанов в лаптях остались обрубком от той великой страны? Не по вине нашего народа. Вы, конечно же, это помните очень многие. Расскажите об этом детям. Расскажите им, что как бы мы не сидели в компьютерах и гаджетах, там тоже надо работать. Работать много для того, чтобы жить нормально.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти
Новости Беларуси. Вооруженные конфликты, терроризм, поддержка националистических идей – все это благодатная почва для повторения трагедии. В Беларуси это хорошо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)