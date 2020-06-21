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Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

21.06.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиции – та нить, которая прочно связывает поколения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

– Когда нас начали упрекать за парад, провели, я говорю: знаете, вот те, каждый третий, который погиб и калеками пришли после войны, им намного было тяжелее. Поэтому нам, белорусам, не спрятаться. Нам не спрятаться от того, что было. Я думаю, она вам расскажет больше, чем любая другая книжка.

Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

– Вы сегодня сказали то, что чувствует каждый думающий здравый человек.
– Думаю, отец, здравых у нас больше все-таки. Значительно больше.

Александр Лукашенко: нам, белорусам, не спрятаться от того, что было

– Слава богу!
– А нездравых – единицы, они в любом обществе есть.

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Новости Беларуси. Традиции – та нить, которая прочно связывает поколения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. – Когда нас начали упрекать за парад, провели, я...
 
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