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Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»

21.06.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Первым пассажиром стал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»

Одно из главных условий устойчивого развития экономики в следующей пятилетке – наладить импортозамещение. Кстати, на железной дороги с этим справляются. Главе государства доложили, что при работах по электрификации удалось значительно нарастить белорусскую составляющую. Сейчас она достигла практически половины, а за рубежом закупается только то, чего не производят в стране.

Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо импортозамещением заниматься. Это пятилетка вся будет: качество импортозамещения, экспорт – это основные будут направления. Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим все от Китая или из России.

Глава государства уже неоднократно отмечал – нужно развивать небольшие города: благоустраивать, налаживать производство. Но важны и комфортабельные межрегиональные связи.

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Президент Беларуси: «Это же не дело – машиностроительная страна, а мы тащим всё от Китая или из России»

Развитие железнодорожного сообщения продолжат. Сегодня общая протяженность электрифицированных путей в стране – 900 километров. Это 16 % всех железнодорожных линий. К тому же продолжаются работы на участке Жлобин – Калинковичи – Барбаров. Это еще плюс 141 километр.

Президент обсудил с горожанами и другие вопросы, в частности эпидситуацию, посоветовал белорусам больше уделять внимания здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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