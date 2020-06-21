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Чемпионка мира по пятиборью: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улице, - враги спорта»

22.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина высказалась против уличных акций протеста в Беларуси.


Фото: НОК

«О спорт — ты мир! Каждый спортсмен отдает себе отчет в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудреный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, — враги спорта. Хотите движухи — вперед на беговую дорожку!», — написала она на своей странице в Instagram, добавив фото, стилизованное БРСМ.

 
 
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Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина высказалась против уличных акций протеста в Беларуси.
 
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