Чемпионка мира по пятиборью: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улице, - враги спорта»

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина высказалась против уличных акций протеста в Беларуси.



Фото: НОК

«О спорт — ты мир! Каждый спортсмен отдает себе отчет в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудреный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, — враги спорта. Хотите движухи — вперед на беговую дорожку!», — написала она на своей странице в Instagram , добавив фото, стилизованное БРСМ.