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Чемпионка мира по пятиборью: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улице, - враги спорта»
Источник материала: Tut.by
Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина высказалась против
«О спорт — ты мир! Каждый спортсмен отдает себе отчет в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудреный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, — враги спорта. Хотите движухи — вперед на беговую дорожку!», — написала она на своей странице в
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Чемпионка мира по пятиборью: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улице, - враги спорта»
Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина высказалась против уличных акций протеста в Беларуси.
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