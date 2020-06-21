ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер «Шахтера» - о пижонском желании Лисаковича забить рабоной во втором домашнем матче подряд

22.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Юрий Вернидуб прокомментировал исход матча против «Руха», в котором «Шахтер» довольствовался только ничейным результатом. Матч в Солигорске закончился со счетом 1:1, при это «горняки» отыгрывались по ходу встречи, а форвард Виталий Лисакович вторую домашнюю игру подряд пытается забить рабоной.

Именно на этот момент обратили внимание журналисты на послематчевой пресс-конференции. Слова тренера приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Шахтер»

— Тяжело что-то комментировать. Игра давалась, нужно было забивать. Лично для меня, мы потеряли два очка, поэтому что-то комментировать… Нужно работать еще больше, потому что те моменты, которые были, они должны были быть реализованы.

Хотя команда «Рух» тоже понравилась очень. Хорошо играла — в футбол. Две команды играли в атаку, в одну и другую сторону. Хорошо, когда пропустили, не опустили руки, а шли дальше и сравняли счёт.

— В первом тайме при выходе один на один Лисакович с десяти метров пробил рабоной. Может, ему стоило попроще как-то сыграть? Не аукнулось ли это по итогам встречи?

— Аукнулось всё. Моментов было достаточно. У Виталика было моментов сколько: три-четыре шанса было. Что сделаешь, это жизнь. Знаете, есть поговорка: «Когда выигрывает команда, то выигрывает команда. А когда команда неудачно играет, проигрывает или играет вничью, то это проигрывает тренер».

Поэтому, что я могу сказать, моя вина как главного тренера. О ребятах, считаю, нет смысла что-то сейчас говорить и анализировать, тем более по горячим следам. Нужно спокойно посмотреть, проанализировать и указать на ошибки. То, что мы и делаем на теории.

Напомним, что нападающий Виталий Лисакович в матче против «Энергетика-БГУ» также попытался забить гол рабоной, но мяч угодил в штангу.

Партнер проекта:

 

Опрос

Забьет таки Лисакович гол рабоной в этом сезоне?

Несомненно! 58%
Нет, тренер попросит его играть надежнее в завершении 42%
С этого устройства голос уже учтен
493 ответа

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Вернидуб прокомментировал исход матча против «Руха», в котором «Шахтер» довольствовался только ничейным результатом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы не быдло, мы белорусы! (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика