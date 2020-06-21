Тренер «Шахтера» - о пижонском желании Лисаковича забить рабоной во втором домашнем матче подряд

Источник материала: Tut.by

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Юрий Вернидуб прокомментировал исход матча против «Руха», в котором «Шахтер» довольствовался только ничейным результатом. Матч в Солигорске закончился со счетом 1:1 , при это «горняки» отыгрывались по ходу встречи, а форвард Виталий Лисакович вторую домашнюю игру подряд пытается забить рабоной.

Именно на этот момент обратили внимание журналисты на послематчевой пресс-конференции. Слова тренера приводит клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

— Тяжело что-то комментировать. Игра давалась, нужно было забивать. Лично для меня, мы потеряли два очка, поэтому что-то комментировать… Нужно работать еще больше, потому что те моменты, которые были, они должны были быть реализованы.

Хотя команда «Рух» тоже понравилась очень. Хорошо играла — в футбол. Две команды играли в атаку, в одну и другую сторону. Хорошо, когда пропустили, не опустили руки, а шли дальше и сравняли счёт.

— В первом тайме при выходе один на один Лисакович с десяти метров пробил рабоной. Может, ему стоило попроще как-то сыграть? Не аукнулось ли это по итогам встречи?

— Аукнулось всё. Моментов было достаточно. У Виталика было моментов сколько: три-четыре шанса было. Что сделаешь, это жизнь. Знаете, есть поговорка: «Когда выигрывает команда, то выигрывает команда. А когда команда неудачно играет, проигрывает или играет вничью, то это проигрывает тренер».

Поэтому, что я могу сказать, моя вина как главного тренера. О ребятах, считаю, нет смысла что-то сейчас говорить и анализировать, тем более по горячим следам. Нужно спокойно посмотреть, проанализировать и указать на ошибки. То, что мы и делаем на теории.

Напомним, что нападающий Виталий Лисакович в матче против «Энергетика-БГУ» также попытался забить гол рабоной, но мяч угодил в штангу.

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Опрос Забьет таки Лисакович гол рабоной в этом сезоне? Несомненно! 58% Нет, тренер попросит его играть надежнее в завершении 42% С этого устройства голос уже учтен 493 ответа