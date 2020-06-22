«Хватит!»: ещё одна журналистка публично заявила о лжи госСМИ и раскаялась перед беларусами

Источник материала: KYKY

Наталья Копотева, которая в прошлом многие годы провела на беларуском государственном телевидении, в инстаграме написала большой пост о своей работе, откуда ушла. Она призналась, что сожалеет о потраченной «на пропаганду юности», что теперь ей стыдно перед беларусами, но сейчас она «на стороне протестующих». Цитируем Наталью.

«Уходи! Кричу я в своем воображении среди десятков тысяч.

А сейчас расскажу, как от специального корреспондента беларуских телеканалов и «Лучшего репортера 2010» беларуского телевидения пришла к тому, что пишу сейчас.

Убеждена, в мире нет черного и белого, но есть то, с чем однажды просто больше невозможно мириться. Жить в страхе. Бояться, что за хлопанье в ладоши угодишь в автозак. За проявление гражданского протеста в СИЗО. Завтра к порядочной матери, которая ранее ни у кого не вызывала вопросов, вдруг придет опека. За то, что сегодня в этой стране в секунду можно потерять семью, свободу, бизнес. И даже за такие посты тоже что-то может быть.

Хватит!

Но давайте не голословно. Я хочу. Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения. И сейчас для этого самый подходящий момент. Ведь друзья и близкие давно знают, за что мне стыдно. Прежде всего за то, что 15 и даже 10 лет назад была молодой и… глупой, а страдали от этого другие.

Я грезила журналистикой с детства. С 16-ти работала как корреспондент и была ведущей «5×5», а когда молодежное ток-шоу выходящее на БТ в прямом эфире прикрыли… пришла в АТН. Агентство теленовостей. До сих пор самое «коронованное и финансируемое» подразделение Белтелерадиокомпании. Итак, мне 19, и я мгновенно закручиваюсь в этой кофемолке. Начинается с простецкого – сюжеты про зоопарк и дорожников, опа, у нее получается, дадим-ка ей творческую темку для итоговой программы выходного дня. Хронометражи уже 5-8 минут. Ага, да у нее и это получается. А сегодня там митинг, а съезди-ка подсними. Знайте, мне 33, а ТАМ ничего не изменилось. Снимать уличные протесты по-прежнему отправляют вчерашних выпускников. Рабов. Так это и называется у матерых… какое ж другое слово подобрать, кроме «пропагандистов». Сами они на такие съемки не выезжали и не выезжают. Боятся. Уж слишком знакомы народу их лица.

Продолжим.⠀

Я уверена: многие в 18-20 и тогда, и сейчас мечтали делать честное телевидение, писать на важные для людей темы, транслировать народные мысли и быть рупором правды. Клянусь, я мечтаю до сих пор. Зовите меня как угодно. И спросите, почему так много лет понадобилось мне для разбития надежд. Простого ответа нет. Но вы правы на 100%.

Обложка: инстаграм Натальи Копотевой .