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«Безумно красивый дом». Жители первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получат ключи от своих квартир на полгода раньше срока
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На полгода раньше срока получат ключи от своих квартир жители первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» многофункционального жилого комплекса «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот проект уже признан самым масштабным в Европе. Квартал, где расположен дом, практически завершен.
Дом уникальный. В Минске таких больше нет. Нет и во всей стране. «Эмиратс Волна» – доминанта квартала в комплексе, который становится городом будущего. В продаже остались квартиры только в двух секциях. Все остальное продано.
В грандиозной «Волне» квартиру купила семья Екатерины Барановской. И уже готовится получать ключи.
Екатерина Барановская:
Наталья Болкунова:
«Эмиратс Волна» украшает основной въезд в многофункциональный комплекс «Минск Мир» – вдоль главного проспекта.
Екатерина Барановская:
Первые пять секций дома сданы досрочно на полгода.
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
Посмотрите на дом «Эмиратс Волна», на почти завершенный квартал «Эмиратс Люкс»! Это новые стандарты жилищного строительства. В комплексе «Минск Мир» квартиры можно купить в домах десяти кварталов. Здесь покупают не квадратные метры, а стиль жизни. Совсем скоро на этом месте будет и метро. Рядом появится новый городской парк. Деловым центром комплекса станет Международный финансовый центр. Ведутся работы по его возведению.
Вибор Мулич:
Поторопиться с покупкой жилья здесь стоит в любом случае. В комплексе «Минск Мир» сегодня осталось свободно всего около 800 квартир! В семи домах разных кварталов есть последние квартиры по акции по самым выгодным ценам, но только до конца июля.
Приобрести жилье можно в том числе и в кредит. В первый год ставка менее 4 %, во второй и третий – 9 %, далее – менее 14 %. На срок до 20 лет.
Доступна рассрочка от застройщика. Первый взнос – от 30 %, а дальше равными платежами на 10 лет. При этом сумма выплат сопоставима с ценой аренды. Сейчас еще и время скидок.
Наталья Болкунова:
В квартале «Северная Америка» до конца июня – минус 10 %. А при покупке квартиры через сайт – дополнительная экономия в 5 000 рублей. Время выбирать квартиру.
*На правах рекламы
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«Безумно красивый дом». Жители первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получат ключи от своих квартир на полгода раньше срока
Новости Беларуси. На полгода раньше срока получат ключи от своих квартир жители первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» многофункционального жилого комплекса...
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