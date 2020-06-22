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В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)

22.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)

Сегодня, 22 июня 2020 года — в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — в райцентре у памятника погибшим воинам и партизанам состоялся митинг.

В патриотической акции приняли участие заместитель председателя районного исполнительного комитета Андрей Карпович, заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райсполкома Лилия Сидорович, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица, председатели районного объединения профсоюзов и РК профсоюза работников АПК Анатолий Тарамына и Олег Тарасов, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова, активисты молодежной и ветеранской организаций.


В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)
В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)
В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)

Ровно в 4.00 участники митинга зажгли лампадки и выложили из них слова «МЫ ПОМНИМ!».

Помним, как 79 лет тому назад, 22 июня 1941 года начался отсчет 1418 дням страшных испытаний для миллионов людей. Война унесла 27 миллионов советских граждан. У Беларуси она отняла каждого третьего жителя. О самой кровопролитной войне напоминают созданные и установленные в разных уголках нашей страны многочисленные мемориальные комплексы, монументы, памятники.


В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)


В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)

Войну никогда не забудут те, кто ее пережил. А те, для кого отвоеван мир, никогда не должны забывать тех, кто его отвоевал.

Так было, так есть и так будет вечно! Память народа — священная память.


В Вороново почтили память жертв Великой Отечественной войны (+ВИДЕО)

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото и видео Сергея ГРИЧИКА.

 
 
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Сегодня, 22 июня 2020 года — в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — в райцентре у памятника погибшим воинам и партизанам состоялся митинг. В...
 
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