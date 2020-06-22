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Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

22.06.2020 07:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.

Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

В память о погибших 22 июня минуту молчания отсчитал метроном, прозвучали залпы автоматов, на воды Буга спустили венки со свечами, зажжёнными от Вечного огня в честь тех, кто держал оборону крепости дольше, чем противостояли Гитлеру целые страны.

Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

Как отметит Президент, это и был первый шаг советского народа на пути к Победе.

Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному – беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего.

Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего – в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, пусть он никогда не заберет у белорусского народа эту мудрость, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
 
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