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Лукашенко начал задабривать избирателей: вот как он пытается вернуть к себе симпатии

22.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще пару недель эксперты недоумевали: неужели Александр Лукашенко накануне президентских выборов так ничего и не предложит обществу кроме репрессивных мер в отношении оппонентов власти?

Лукашенко начал задабривать избирателей: вот как он пытается вернуть к себе симпатии
Во время посещения Светлогорского района 21 июня. Фото: president.gov.by
При общении с работниками предприятий Лукашенко лишь продолжал «старую песню о главном»: необходимо сохранить стабильность и суверенитет страны от посягательств внутренних и внешних деструктивных сил.

Но на минувшей неделе в его линии, похоже, наметился перелом. Похоже, Лукашенко начал свою предвыборную кампанию. UDF.BY обратил внимания на свидетельствующие об этом события.

Четверг: «Не мешать людям жить»


При посещении Гродно 16 июня, Лукашенко вспомнил, что в 1994 году свою предвыборную кампанию начинал именно с этого региона. Но о реальных пряниках для избирателей еще не сообщил.

А вот 18 июня руководитель страны уже заговорил о том, что может привлечь внимание электората. Он потребовал быстрого изменения административного законодательства, которое не должно «не мешать людям жить».

«Очень хотелось бы, чтобы с нового года заработал новый (административный) кодекс и были приведены в порядок подзаконные акты», – форсировал работу над законопроектом Лукашенко.

И отметил:

«Не нужно цепляться к людям по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода?»

Пятница: «Глава Нацбанка – главный помощник премьера по выплате зарплаты»


19 июня Лукашенко пригласил к себе на совещание руководителей банков, которым ясно дал понять, что настало время помочь предприятиям деньгами, несмотря на риски для банковской системы.

Руководитель страны возмутился: почему кого-то не «прокредитовать» или даже «перекредитовать»? Не понимает Лукашенко и почему банки не могут снизить проценты по кредитам.

А Павлу Каллауру было дано чуть ли не прямое указание включить печатный станок:

«С сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий».


Суббота: «Мы должны пенсионерам помочь»


20 июня Лукашенко был на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области. Подойдя к местным жителям, он поспешил их обрадовать.


Фото: president.gov.by

«Я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», – закончил фразу словами оправдания руководитель страны.

Уже на следующий день указ о повышении пенсий (на 6%) был подписан.


Воскресенье: Будут строиться новые железные дороги


И второй выходной день подряд Лукашенко решил использовать для поездки в регион – на этот раз в Гомельскую область. Там он открыл движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск.

А пообещал еще больше. Уже в работе по электрификации участок Жлобин – Калинковичи – Барбаров, вроде бы идет предпроектное обоснование участка Барановичи – Лунинец – Микашевичи – Ситница – Калинковичи протяженностью почти 300 км.


…Традиционно на время агитационной кампании на президентских выборах Лукашенко отпуск не берет, продолжая работать на своем посту. Ему это и не нужно: как видим, еще до регистрации кандидатов на пост главы государства действующий руководитель страны начал задабривать избирателей, распоряжаясь бюджетными средствами.

Можно прогнозировать, что в ближайший месяц с небольшим Лукашенко будет вести себя сверхактивно: продолжит поездки по регионам, где предложит избирателям небольшие осязаемые пряники и пообещает светлое будущее.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Еще пару недель эксперты недоумевали: неужели Александр Лукашенко накануне президентских выборов так ничего и не предложит обществу кроме репрессивных мер в...
 
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