Подарок юной победительнице

Источник материала: Кричевская жизнь

По итогам областного ­конкурса «Я б в спасатели пошел!» второе место в номинации «Детская техника спасателей» в младшей возрастной категории за ­работу «Огневелобочка» заняла юная ­кричевлянка Анна Кривошеева.

Победительница получила заслуженный подарок и диплом от филиала Белгосстраха по Могилевской области и от Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь. Совместно со своими родителями и бабушкой они создали тематический образ боевого пожарного транспортного средства.

Поздравлять юную победительницу приехали директор представительст­ва Белгосстраха по Кричевскому райо­ну Любовь Ткачева и старший инспектор Кричевского РОЧС Роман Устиненко, которые пожелали семье победительницы здоровья, а девочке — слушаться своих родителей и соблюдать правила ­безопасности.

РОЧС.