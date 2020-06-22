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Подарок юной победительнице

22.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

По итогам областного ­конкурса «Я б в спасатели пошел!» второе место в номинации «Детская техника спасателей» в младшей возрастной категории за ­работу «Огневелобочка» заняла юная ­кричевлянка Анна Кривошеева.
Победительница получила заслуженный подарок и диплом от филиала Белгосстраха по Могилевской области и от Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь. Совместно со своими родителями и бабушкой они создали тематический образ боевого пожарного транспортного средства.
Поздравлять юную победительницу приехали директор представительст­ва Белгосстраха по Кричевскому райо­ну Любовь Ткачева и старший инспектор Кричевского РОЧС Роман Устиненко, которые пожелали семье победительницы здоровья, а девочке — слушаться своих родителей и соблюдать правила ­безопасности.
РОЧС.

 
 
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По итогам областного ­конкурса «Я б в спасатели пошел!» второе место в номинации «Детская техника спасателей» в младшей возрастной категории
 
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