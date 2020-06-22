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Подарок юной победительнице
22.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
По итогам областного конкурса «Я б в спасатели пошел!» второе место в номинации «Детская техника спасателей» в младшей возрастной категории за работу «Огневелобочка» заняла юная кричевлянка Анна Кривошеева.
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По итогам областного конкурса «Я б в спасатели пошел!» второе место в номинации «Детская техника спасателей» в младшей возрастной категории
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