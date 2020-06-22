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«Честные люди» подали больше 1,5 тысяч заявок в участковые избирательные комиссии

22.06.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Больше 1,5 тысячи волонтеров кампании "Честные люди" выдвинулись в участковые избирательные комиссии по всей Беларуси. Они претендуют на то, чтобы попасть в избирательные комиссии на 979 участках из 5767.

Почти 900 "честных людей" хотят попасть в УИК в Минске, почти 300 — в Минской области. 70% выдвиженцев моложе 40 лет. Подробную статистику можно посмотреть на сайте кампании, пишет Еврорадио.

21 июня был последний день, когда можно было выдвинуться в участковые избирательные комиссии. Для этого нужно было заполнить пару документов и собрать 10 подписей от людей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

Кампания получилась массовой — в работе "Честных людей" поучаствовали тысячи белорусов. Это не только люди, которые решились собрать подписи и выдвинуться в УИК, а и те, кто помогали составлять заявления, разрабатывали приложения для поиска единомышленников и т.д.

Заседания, на которых будут рассматриваться заявления выдвиженцев, определяться составы УИК, пройдут 22 и 23 июня. Получат ли "простые" белорусы доступ к подсчету голосов на президентских выборах 2020 года, станет понятно 24 июня. 

 
Теги: Минск
 
 
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Больше 1,5 тысячи волонтеров кампании "Честные люди" выдвинулись в участковые избирательные комиссии по всей Беларуси. Они претендуют на то, чтобы попасть в...
 
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