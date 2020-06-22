ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Что делать сейчас, чтобы не умереть потом». Мнение представителей бизнеса

22.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ситуация в экономике объективно сложная. Не замечать этого уже нельзя. Многие фирмы и компании, зажатые в тиски кризиса, пытаются найти свой выход из создавшейся ситуации. Сегодня для каждого бизнеса важно правильно и оперативно оценить, в каком положении он оказался, и, самое главное, определить приоритетность действий. И уж точно ни в коем случае нельзя просто ждать, что все вернется на круги своя - не вернется, начинается совершенно новый цикл жизнедеятельности международной деловой среды.



Многие правильно скажут: теория понятна, а делать-то что, чем заняться в новых условиях? Разумеется, невозможно найти верный путь, рассматривая исключительно советы других и сомнительные лекции в интернете. Любой грамотный эксперт посоветует постараться отключить себя от фейковых атак и побольше проводить времени в среде успешных представителей бизнеса, у кого получается быстро адаптировать или видоизменять свой вид деятельности в нетипичных условиях, пишет "Вечерний Брест".

Кто-то активно осваивает новые дистанционные способы и методы. Кому-то, у кого есть подушка безопасности, достаточно было перейти на четырехдневку, как, к примеру, сделала группа компаний «Гефест». У кого от этой подушки осталась только наволочка, вынужден массово сокращать персонал либо отправлять в длительные отпуска за свой счет. А кто-то видит выход в перепрофилировании своей деятельности. Например, многие предприниматели, торгующие одеждой и ширпотребом на рынке «Лагуна», резко переключились на продажу овощей и фруктов. И рассматривают это не как сезонный, а гораздо более длительный тренд.

Ну, а мы пообщались с некоторыми брестскими бизнесменами, руководителями небольших компаний, чтобы узнать их точку зрения на тему «Что делать сейчас, чтобы не умереть потом?»

Сергей ШАЛОНИК, председатель областного Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников:

Новости Бреста«Каждый сегодня старается выживать как может. Но я бы посоветовал оптимизировать рабочие процессы с учетом той ситуации, которая складывается на рынке. Одно дело -турфирмы, у которых был длительный мертвый сезон, и сейчас, несмотря на лето, они только-только начинают выходить, хотя уже очевидно, что год для них станет провальным по всем статьям. И совсем другое - допустим, предприятие, которое выпекает булочки или производит колбасу - продукты востребованы во все времена. Где-то, возможно, придется пойти на сокращения, если нет другого выхода. Потому что снижать зарплату работникам в надежде переждать кризис - мало кто себе может это позволить в условиях, когда зарплаты и без того мизерные. А надеяться на государство, на помощь с его стороны - ну, знаете, для этого надо быть очень большим оптимистом».

Ольга КОЛТУНЧИК, руководитель группы компаний «Нью-Тон»:

Новости Бреста«За последние три месяца мы никого не сократили, никого не уволили. Разбрасываться кадрами сегодня нельзя, если мы хотим дальше работать. Да, кого-то перевели на полставки, кому-то сократили нагрузку. Большая часть сотрудников у нас разделены на три части, работают по очереди. Такое тоже можно практиковать. Часть, конечно, работает на удаленке, и эффективность от этого нисколько не снизилась, скорее, даже наоборот, выросла. Как мне кажется, здесь важно применять тот самый гибкий подход, который позволит с честью выйти из непростой ситуации, чтобы, не растеряв ресурсы, двигаться дальше. И по возможности вкладываться в самообразование. Кто быстрее сможет переобучиться, тот получит более широкую зону возможностей для успеха».


Дмитрий ЧОВГАН, совладелец сети кафе «Параграф»:

Новости Бреста«Мы прекрасно понимаем, что здоровье людей должно быть на первом плане. Поэтому исповедуем такой подход: если сотрудник испытывает даже легкое недомогание, мы даем ему пару-тройку дней побыть дома, даже без больничного. Если, не дай бог, что-то более серьезное, побуждаем его идти к врачу. Но в любом случае относимся к этому с пониманием. Поскольку работа наших сотрудников непосредственно связана с людьми, они, конечно же, обслуживают посетителей в масках и перчатках - это закон. Сейчас вроде наметилось некоторое оживление. Открываем летние террасы, куда больше людей стало приходить. В общем, есть надежда преодолеть этот сложный период без особых потерь. Хотя, конечно, финансовые потери неизбежны».

Петр КОМЯКОВИЧ, директор ЧУП «Надежда»:

Новости Бреста«Сейчас всем тяжело. Поддержки от государства, несмотря на все обещания, мы практически не ощущаем. Скорее, наоборот: коммунальные платежи растут, штрафы растут, и никому нет дела до того, что кризис. Что в такой ситуации можно предпринять? Во-первых, бизнесу, предпринимателям нужно солидаризироваться. Если каждый будет пытаться выжить в одиночку, ничего не получится. А во-вторых, надо четко понимать, что кризис не пройдет даже после того, как схлынет пандемия. С ним придется жить еще как минимум год-полтора. Исходя из этого надо и выстраивать свою стратегию. Прежде всего оптимизировать расходы и по возможности не терять, а лучше - находить новые рынки сбыта. Сокращать людей мы пока не планируем, это не в наших интересах. Но как будет развиваться ситуация, никто не может предсказать».
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в экономике объективно сложная. Не замечать этого уже нельзя. Многие фирмы и компании, зажатые в тиски кризиса, пытаются найти свой выход из создавшейся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Василий Уткин: впечатлен примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика