«Что делать сейчас, чтобы не умереть потом». Мнение представителей бизнеса

"Вечерний Брест" . Многие правильно скажут: теория понятна, а делать-то что, чем заняться в новых условиях? Разумеется, невозможно найти верный путь, рассматривая исключительно советы других и сомнительные лекции в интернете. Любой грамотный эксперт посоветует постараться отключить себя от фейковых атак и побольше проводить времени в среде успешных представителей бизнеса, у кого получается быстро адаптировать или видоизменять свой вид деятельности в нетипичных условиях, пишет





Кто-то активно осваивает новые дистанционные способы и методы. Кому-то, у кого есть подушка безопасности, достаточно было перейти на четырехдневку, как, к примеру, сделала группа компаний «Гефест». У кого от этой подушки осталась только наволочка, вынужден массово сокращать персонал либо отправлять в длительные отпуска за свой счет. А кто-то видит выход в перепрофилировании своей деятельности. Например, многие предприниматели, торгующие одеждой и ширпотребом на рынке «Лагуна», резко переключились на продажу овощей и фруктов. И рассматривают это не как сезонный, а гораздо более длительный тренд.





Ну, а мы пообщались с некоторыми брестскими бизнесменами, руководителями небольших компаний, чтобы узнать их точку зрения на тему «Что делать сейчас, чтобы не умереть потом?»





Сергей ШАЛОНИК, председатель областного Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников:





Новости Бреста«Каждый сегодня старается выживать как может. Но я бы посоветовал оптимизировать рабочие процессы с учетом той ситуации, которая складывается на рынке. Одно дело -турфирмы, у которых был длительный мертвый сезон, и сейчас, несмотря на лето, они только-только начинают выходить, хотя уже очевидно, что год для них станет провальным по всем статьям. И совсем другое - допустим, предприятие, которое выпекает булочки или производит колбасу - продукты востребованы во все времена. Где-то, возможно, придется пойти на сокращения, если нет другого выхода. Потому что снижать зарплату работникам в надежде переждать кризис - мало кто себе может это позволить в условиях, когда зарплаты и без того мизерные. А надеяться на государство, на помощь с его стороны - ну, знаете, для этого надо быть очень большим оптимистом».





Ольга КОЛТУНЧИК, руководитель группы компаний «Нью-Тон»:





Новости Бреста«За последние три месяца мы никого не сократили, никого не уволили. Разбрасываться кадрами сегодня нельзя, если мы хотим дальше работать. Да, кого-то перевели на полставки, кому-то сократили нагрузку. Большая часть сотрудников у нас разделены на три части, работают по очереди. Такое тоже можно практиковать. Часть, конечно, работает на удаленке, и эффективность от этого нисколько не снизилась, скорее, даже наоборот, выросла. Как мне кажется, здесь важно применять тот самый гибкий подход, который позволит с честью выйти из непростой ситуации, чтобы, не растеряв ресурсы, двигаться дальше. И по возможности вкладываться в самообразование. Кто быстрее сможет переобучиться, тот получит более широкую зону возможностей для успеха».









Дмитрий ЧОВГАН, совладелец сети кафе «Параграф»:





Новости Бреста«Мы прекрасно понимаем, что здоровье людей должно быть на первом плане. Поэтому исповедуем такой подход: если сотрудник испытывает даже легкое недомогание, мы даем ему пару-тройку дней побыть дома, даже без больничного. Если, не дай бог, что-то более серьезное, побуждаем его идти к врачу. Но в любом случае относимся к этому с пониманием. Поскольку работа наших сотрудников непосредственно связана с людьми, они, конечно же, обслуживают посетителей в масках и перчатках - это закон. Сейчас вроде наметилось некоторое оживление. Открываем летние террасы, куда больше людей стало приходить. В общем, есть надежда преодолеть этот сложный период без особых потерь. Хотя, конечно, финансовые потери неизбежны».





Петр КОМЯКОВИЧ, директор ЧУП «Надежда»:





Новости Бреста«Сейчас всем тяжело. Поддержки от государства, несмотря на все обещания, мы практически не ощущаем. Скорее, наоборот: коммунальные платежи растут, штрафы растут, и никому нет дела до того, что кризис. Что в такой ситуации можно предпринять? Во-первых, бизнесу, предпринимателям нужно солидаризироваться. Если каждый будет пытаться выжить в одиночку, ничего не получится. А во-вторых, надо четко понимать, что кризис не пройдет даже после того, как схлынет пандемия. С ним придется жить еще как минимум год-полтора. Исходя из этого надо и выстраивать свою стратегию. Прежде всего оптимизировать расходы и по возможности не терять, а лучше - находить новые рынки сбыта. Сокращать людей мы пока не планируем, это не в наших интересах. Но как будет развиваться ситуация, никто не может предсказать».