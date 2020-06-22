На трассе М5 под Гомелем Hyundai насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами легковушки в Гомельском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Установлено, что в ночь на 20 июня 47-летний водитель Hyundai ехал по трассе М5 Минск — Гомель и сбил 58-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.





В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание.