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На трассе М5 под Гомелем Hyundai насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами легковушки в Гомельском районе,
Установлено, что в ночь на 20 июня 47-летний водитель Hyundai ехал по трассе М5 Минск — Гомель и сбил 58-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание.
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Велосипедист двигался по краю проезжей части в попутном направлении и не был обозначен в соответствии с ПДД.
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